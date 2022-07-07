GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 12:29

Muhammed Mustafa Koca kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca neden şehit oldu, kaç yaşındaydı?

Bir askerimizin şehit haberi Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerimiz Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın kim olduğu ile ilgili insanlar araştırma yapmaya devam ediyor. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 12:29
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Muhammed Mustafa Koca kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca neden şehit oldu, kaç yaşındaydı?


Konyalı olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın aile evine ateş düştü. Peki Muhammed Mustafa Koca kimdir? Muhammed Mustafa Koca kaç yaşındaydı? Şehit Muhammed Mustafa Koca ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca

Bu sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde açılmış olan taciz ateşi sonrası Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın ateş altında kaldıktan sonra hastaneye kaldırıldığını fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca

 Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın henüz kaç yaşında olduğu bilinmese de aslen Konyalı olduğu biliniyor. Şehadet haberi acılı aileye ulaştırıldı. Baba ocağı olan İçeri Çumra Mahallesi 74764 sokağa götürülecek şehit ikindi namazı ardından defnedilecek. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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