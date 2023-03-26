Muharrem İnce, 100 bin imzaya ulaşarak üçüncü cumhurbaşkanı adayı oldu!







"İLK GÜN 100 BİN İMZA TOPLASAYDIK AKP'LİLER YARDIM EDİYOR DİYE SÖYLEYECEKLERDİ"











"İMZAYA DEVAM"

14 myıs'ta yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başlatılan 100 bin imza kampanyasında Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce, 3. günün sonunda talep edilen imza sayısına ulaştı. Saat 17:00'den itibaren 100 bin imzaya ulaşınca resmi olarak cumhurbaşkanı adayı olan İnce, adaylığı kesinleştikten sonra parti merkezinde basına bir açıklama yaptı.Kayıtlı seçmene teşekkür eden Muharrem İnce, “Engellemeye, baskıya, iftiraya hiçbir şekilde aldırış etmiyoruz." dedi.Memleket Partisi lideri İnce, parti genel merkezinde düzenlemiş olduğu basın toplantısında "İstersek ilk gün 100 bin imzayı toplardık. Toplamış olsaydık AKP'liler yardım ediyor diye söyleyeceklerdi. Her şey plan dahilinde gitti. Bir saat geç kaldık" diye konuştu "Nezaketin kaybolduğunu görüyorum" ifadelerini kullanan İnce, “2018'de adaydım, 'İmzaları Akşener, Karamollaoğlu' dedim. Bu centilmenliği bekledim, ama göremedim. Yalnızca, engelleme gördüm" şeklinde konuştu. Muharrem İnce, Millet İttifakı ya da CHP yetkilileriyle görüşmediğini de belirterek, "müzakere" suçlamalarını da reddetti.Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, herkese teşekkürlerini ileterek, "Teşekkürler ülkenin güzel insanları, teşekkürler çocuklarım. 100.000 imza TAMAM Rehavete kapılmayın, Pazartesi saat 20:00'ye kadar imzalamaya DEVAM EDİN." ifadelerine yer verdi.