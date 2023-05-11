Memleket Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün akşam kurmaylarıyla bir araya geldi ve hakim görüşün "Adaylıktan çekilelim" olduğu söylendi. Bu iddiaların hemen ardından ise İnce'nin, saat 14.00'te partisinin genel merkez binasında bir basın toplantısı düzenleyeceği ve kararını açıklayacağı söylendi. Sözcü gazetesi muhabiri Aytunç Erkin, Ebru Baki'nin sunuculuğunu yaptığı Sözcü TV'nin para politikası programına ilişkin Muharrem İnce'nin kulis arkası bilgilerine yer verdi. Muharrem İnce ve beraberindeki 11 arkadaşı dün gece bir otelde bir araya geldi. Tartışma saat 23:00'e kadar devam etti. 11 kişiden 8 ila 9'unun geri çekilmesi gerektiği görüşünde olduğu ortaya çıktı.
SİYASET
11 Mayıs 2023 - 13:08
Muharrem İnce adaylıktan geri mi çekiliyor? Saat 14.00'da kararını açıklayacak!
Memleket Partisi'nin lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yapmış olduğu görüşmelerde hakim görüşün "Çekilelim" olduğu iddia edildi. İnce, bugün saat 14.00'te partisinin genel merkez binasına gelecek ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek.
SİYASET
11 Mayıs 2023 - 13:08