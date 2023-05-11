SİYASET
11 Mayıs 2023 - 13:08

Muharrem İnce adaylıktan geri mi çekiliyor? Saat 14.00'da kararını açıklayacak!

Memleket Partisi'nin lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yapmış olduğu görüşmelerde hakim görüşün "Çekilelim" olduğu iddia edildi. İnce, bugün saat 14.00'te partisinin genel merkez binasına gelecek ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek.

SİYASET
11 Mayıs 2023 - 13:08
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Muharrem İnce adaylıktan geri mi çekiliyor? Saat 14.00'da kararını açıklayacak!


Memleket Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün akşam kurmaylarıyla bir araya geldi ve hakim görüşün "Adaylıktan çekilelim" olduğu söylendi. Bu iddiaların hemen ardından ise İnce'nin, saat 14.00'te partisinin genel merkez binasında bir basın toplantısı düzenleyeceği ve kararını açıklayacağı söylendi.

Sözcü gazetesi muhabiri Aytunç Erkin, Ebru Baki'nin sunuculuğunu yaptığı Sözcü TV'nin para politikası programına ilişkin Muharrem İnce'nin kulis arkası bilgilerine yer verdi. Muharrem İnce ve beraberindeki 11 arkadaşı dün gece bir otelde bir araya geldi. Tartışma saat 23:00'e kadar devam etti. 11 kişiden 8 ila 9'unun geri çekilmesi gerektiği görüşünde olduğu ortaya çıktı.



Muharrem İnce adaylıktan geri mi çekiliyor

MUHARREM İNCE, DÜŞÜNMEK İÇİN ZAMAN İSTEDİ

Aytunç Erkin, açıklamasında Muharrem İnce'nin yapılan bu toplantının hemen ardından düşünmek için zaman istediğini aktardı.

Birgün'ün edindiği bilgiye göre, dün gece görüşmeyi yapan yetkili Ankara dışında bir ilden genel merkez yöneticileriydi.. Kulis bilgilerine göre, dün geceki toplantı sonrasında Muharrem İnce, bu sabah genel merkezle planlanmamış bir toplantı yapmaya karar verdi. İnce'nin bir toplantı için sabah 10'da parti genel merkezine gittiği bildirildi.

SAAT 14.00'DA BASIN TOPLANTISI

Memleket Partisi, Muharrem İnce'ye yönelik iddiaların ardından bir açıklama yaptı. Parti Genel Başkanı İletişim Danışmanı Oğuz Uçar'dan yapılan açıklamada Muharrem İnce'nin bugün saat 14:00’de partinin genel merkez binasında bir basın toplantısı düzenleyeceği bilgileri yer aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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