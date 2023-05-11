Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildi! Son dakika şok karar: Destekleyeceği aday...







11 KİŞİDEN 8'İNDEN ÇEKİLME KARARI







İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

"BU ÜLKE BENİM İTİBARIMI KORUYAMADI"

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantısı üzerinde yeni kararlar duyuruldu. Yazar Aytunç Erkin, İnce'nin aldığı karara ilişkin detayları açıkladı.Muharrem İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla düzenlediği toplantıda Erkin, bu isimlerden 11 kişiden 8'inin ikinci tura kalmayacağı nedeniyle çekilme yönünde karar verdiğini açıkladı. İnce'ye aktarılan bu bilgi üzerine partinin genel merkezinde ilerleyen saatlerde açıklama gelmesi bekleniyor.Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İnce'nin sağlık problemi yaşandığına değinirken önemli konulara dair yeni kararlar alındığının bilgisini verdi. Seçim dönemi yaklaşırken saldırların artığına değinen Özkal, psikolojinin dayanmadığını belirterek kolay dayanılmayacak durum olduğunu söyledi. Özellikle Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin çok güçlü bir insan, bu zamana sabretti, ayakta durdu ama iftiralar atıldı.Siyaset hayatımda son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan fotoğraflar... İsrail merkezli bir porno sitesinden alınan görüntüyü kesip kopyalıyorlar. Bu görüntüleri paylaşanlar var. Bunu hiçbir siyasetçi yaşamadı. Bu ülkenin gazetecileri savcıları buna değinmedi. Odatv hariç. Bu itibar suikastine kimsenin sesi çıkmıyor. Alıyorlar bir siteden görüntü, kimse harekete geçmiyor. Harekete geçmeyenler olduğu gibi yazanlar da 'özel hayatı gizliliği' yazıyor. Bu FETÖ'ye ortaklıktır. Bu özel hayat değildir. Çünkü benim böyle bir görüntüm yok. Bu iftira. Bu gerçek değil." ifadeleri kullanıldı.İnce, bu ülkenin kendi itibarini koruyamadığını söylerken alenen iftira atıldığını söyledi. Savcılar hakimlere seslenen İnce, Pazar günü 350 milyar dolara çıkan havale... bu iftiralara karşılık harekete geçmeyen savcı ve hakimlere seslendi.