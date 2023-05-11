Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildi! Son dakika şok karar: Destekleyeceği aday...

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantısı üzerinde yeni kararlar duyuruldu. Yazar Aytunç Erkin, İnce'nin aldığı karara ilişkin detayları açıkladı.
11 KİŞİDEN 8'İNDEN ÇEKİLME KARARIMuharrem İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla düzenlediği toplantıda Erkin, bu isimlerden 11 kişiden 8'inin ikinci tura kalmayacağı nedeniyle çekilme yönünde karar verdiğini açıkladı. İnce'ye aktarılan bu bilgi üzerine partinin genel merkezinde ilerleyen saatlerde açıklama gelmesi bekleniyor.
Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İnce'nin sağlık problemi yaşandığına değinirken önemli konulara dair yeni kararlar alındığının bilgisini verdi. Seçim dönemi yaklaşırken saldırların artığına değinen Özkal, psikolojinin dayanmadığını belirterek kolay dayanılmayacak durum olduğunu söyledi. Özellikle Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin çok güçlü bir insan, bu zamana sabretti, ayakta durdu ama iftiralar atıldı.