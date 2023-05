14 Mayıs seçimlerinden cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekildiğini açıkladı. İnce, parti genel merkezi önünde basına yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Gerçek mi kurgu mu fark etmez gerçek mi kurgu mu belli olmaz dedi. Sürüyorsun çünkü gerçek değil. Türkiye Cumhuriyeti itibarımı savunamaz. Başkan adayının itibarı önemlidir. Bu ülkedeki savcılar, medya ve güvenlik benim itibarımı korumak ile görevli. 5 milyar dolarlık faturayı yazan adam. Nerede bu savcılar? Bankadan 10 milyon tutarında havale ettiler. Benden başka kimse hisselerini açıklamadı. Anlattım, üzerime çamur attılar. Her şey orada. Adam diyor ki evi nereden aldın. 2016 da aldım evi. Bir yanda FETÖ saldırıyor, diğer yanda PKK saldırıyor. Şimdi pazar günü oylamaya gidiyoruz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için çok önemlidir. Bu loncada olmalı. Saldıran istediği kadar montaj yapsın, dilediği kadar montaj fişi yapsın. Saraydan parayı alıp çekemeyeceğini söyleyenlere, bu korkaklığı yapanlara sesleniyorum, sahte alınmayan ciplerden korkmuyorum. Geldiği son noktanın saraydan gücü yetmediği parayı alması olduğunu söyleyenler var. Adaylığımı geri çekiyorum. Bunu ülkem için yapıyorum. Üçüncü seçeneği Türkiye'ye veriyorum. Kanal açmaya çalıştım. Bu kanalda başarısız olduk. bahaneler üretmeyin. Öte yandan seçimi kaybederlerse seçimi bize yükleyecekler. Bahane üretmeyin, her evin bir oyu Memleket Partisi’ne olsun istiyorum. Her şey için teşekkürler."