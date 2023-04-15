Memleket Partisi lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı kabul etti. İki adayın birlikte gerçekleştirdikleri ve gündem maddesi seçim güvenliği olan görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yapıldı.
SİYASET
15 Nisan 2023 - 17:24
Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye iş birliği çağrısı!
ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün öğle saatlerinde seçim güvenliği programı için Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'ye bir ziyarette bulundu. Görüşme sonrasında bir konuşma yapan İnce, "Tekrar CHP'ye, İYİ'ye sesleniyorum; bir eksiğiniz varsa gelin, memleket partilileri sizin olduğunuz sürece, sizin adınıza orada otursunlar. sandıklar güvende, yine de işbirliği yapabiliriz." şeklinde ifadeler kullanarak, her iki paritiye de iş birliği çağrısında bulundu.
SİYASET
15 Nisan 2023 - 17:24
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