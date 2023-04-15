SİYASET
15 Nisan 2023 - 17:24

Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye iş birliği çağrısı!

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün öğle saatlerinde seçim güvenliği programı için Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'ye bir ziyarette bulundu. Görüşme sonrasında bir konuşma yapan İnce, "Tekrar CHP'ye, İYİ'ye sesleniyorum; bir eksiğiniz varsa gelin, memleket partilileri sizin olduğunuz sürece, sizin adınıza orada otursunlar. sandıklar güvende, yine de işbirliği yapabiliriz." şeklinde ifadeler kullanarak, her iki paritiye de iş birliği çağrısında bulundu.

SİYASET
15 Nisan 2023 - 17:24
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Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye iş birliği çağrısı!


Memleket Partisi lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı kabul etti. İki adayın birlikte gerçekleştirdikleri ve gündem maddesi seçim güvenliği olan görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yapıldı.

"YETER Kİ SANDIKLARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN"

Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye iş birliği çağrısı

Muharrem İnce, defalarca sandık güvenliği konusunda muhalefete işbirliği çağrısında bulunduğunu vurgulayarak, "Gerek seçmen listeleriyle gerek se sandıkların güvenliğiyle ilgili tüm kaygıların altına imzamı atarım. Biz, parti olarak yasaların gerektirdiğince sandık kuruluna gözlem görevlisi veremiyoruz. Nedeni ise ilk kez seçime giriyor olmamız, biz sadece müşahit bulundurabiliriz. CHP'ye İYİ Parti'ye yeniden sesleniyorum; eksik olunan yerlerde Memleket Partili yetkililer adınıza oralarda oturabilirler, yeter ki sandıkların güvenliği sağlandın, iş birliği yapabiliriz." diye konuştu.



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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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