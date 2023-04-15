Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye iş birliği çağrısı!







"YETER Kİ SANDIKLARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN"











Memleket Partisi lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı kabul etti. İki adayın birlikte gerçekleştirdikleri ve gündem maddesi seçim güvenliği olan görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yapıldı.Muharrem İnce, defalarca sandık güvenliği konusunda muhalefete işbirliği çağrısında bulunduğunu vurgulayarak, "Gerek seçmen listeleriyle gerek se sandıkların güvenliğiyle ilgili tüm kaygıların altına imzamı atarım. Biz, parti olarak yasaların gerektirdiğince sandık kuruluna gözlem görevlisi veremiyoruz. Nedeni ise ilk kez seçime giriyor olmamız, biz sadece müşahit bulundurabiliriz. CHP'ye İYİ Parti'ye yeniden sesleniyorum; eksik olunan yerlerde Memleket Partili yetkililer adınıza oralarda oturabilirler, yeter ki sandıkların güvenliği sağlandın, iş birliği yapabiliriz." diye konuştu.