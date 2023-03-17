Muharrem İnce'den 'geri adım atmıyorum' sinyali: Oyları Kılıçdaroğlu'na taşıyamam..!

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Kongre dönemi öncesinde siyasi partiler ile birlikte e ittifaklar çalışmalarını hızlandırdılar. Cumhur İttifakı, yaklaşan seçimler için aday olarak Erdoğan'ı açıkladı. Altılı masa oluşturan Millet İttifakı ise, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Klıçdaroğlu ile seçime girme kararı aldı. Zafer Partisi liderliğindeki ATA İttifakı, Sinan Oğan'ı seçim için cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.
MUHARREM İNCE: ADAYLIĞIM KESİN..
Ziyaret kapsamında siyasi partiler ve ittifakların bir araya geldiği toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin son seçimde nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu
lehine çekilmesi beklenilen Muharrem İnse liderliğindeki Memleket Partisi, ön seçimlerde İnce'yi aday gösterdi. Muharrem İnce, bazı CHP'lilerin çağrılarına rağmen adaylığının kesin olacağı çağrılarında bulundu.
MUHARREM İNCE: SEÇİMLERDE ADAY OLACAĞIM
Gazeteci Ahmet Hakan'ın bir sorusuna yanıt veren Muharrem İnce, “Aday olacağım ve yüz bin imza toplayıp süreci tamamlayacağım. Sokaktayım, nabzımı sokakta ölçüyorum. Evet CHP'ye gir diyenler var. Fakat katıl diyen bir kişi varsa, 'Katılma' diyen üç kişi vardır. Hiçbirine oy vermeyeceğiz dediler. AK Parti'den sıkılmıştı ama Altılı Masa’ya da inanmıyordu. Sokağa çıkıp "Ya yedi sekiz başkan yardımcısı?" cümlesini duyunca. Seçime 55 gün kaldı. Göreceksiniz Kılıçdaroğlu ve İnce ikinci tura kalacak. Bende adaylığımı koyacağım." diye konuştu.
"GENÇLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"
"3-5 oy alacağımı görsem denemem" diyen Muharrem İnce, gençlerin kendisiyle ve partisiyle ilgilendiğini söylerken, bir hafta içerisinde 80 bine yakın gencin partisine üye olduğunu ifade etti.
“OYLARIN HEPSİNİ KILIÇDAROĞLU’NA TAŞIYAMAM”
Seçime 55 gün kaldığını hatırlatan Muharrem İnce, Henüz meydana gitmedim. Bir kampanya başlatmadım. Resim de bu” dedi konuşmasını şu sözlerle noktaladı: İlk turda başa baş sonuçlar verilir. İkinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'dan daha şanslıydım. Macron benzeri bir durum ortaya çıkabilir. Bu Macron örneği olabilir. Bu seçimde birinci turla değil ikinci turla oy kullanmalısınız. Seçim ikinci tur için nihai kalacaktır. Diyelim ki ben Erdoğan'la kalıyorum. Kılıçdaroğlu'nun oyu bana gelsin, ben kazanayım. Kılıçdaroğlu ve ben kalırsak yine ben kazanabilirim. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa, ben istesem de tüm oyları Kılıçdaroğlu'na getiremem. Seçim riski. Her halükarda İnce'nin ikinci tura kalması gerekiyor.