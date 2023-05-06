Muharrem İnce, ikinci tura kalamazsa kime destek verecek? Canlı yayında açıkladı!







'DAVUTOĞLU-BABACAN ÇEKİLSİN' ŞARTI





İKİNCİ TURA KALAMAZSA KİMİ DESTEKLEYECEK?







Cumhurbaşkanı Seçimi ve aynı zamanda 28. Dönem Milletvekiliği seçimlerine sekiz gün kala, liderler mitinglerde ve canlı yayınlarda seçmenlerin kalplerine ve zihinlerine ulaşmak için açıklamalar yaparken, siyasi gündem kızışıyor. Adaylığı ve koalisyon süreci çok konuşulan ve çok muhalefet tarafında oyları bölmekle eleştirilen Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce, NTV'de canlı olarak yayınlanan seçim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunan ve Davutoğlu ve Babacan'ın masadan kalkması gerektiğini söyleyen Muharrem İnce, bu koşulum oluşması durumunda Millet İttifakı'na desteklerini vereceğini açıklamıştı.Birinci tura bakmadan ikinci tura konuşulmaması gerektiğini söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu'na destek vereceğinin sinyallerini vererek, "Erdoğan gitmeli, yoruldu. Gönlüm benim kalmam. Ben seçilmek istiyorum." Zamanı geldiğinde gerekeni yapacağım. Bütün ülke ne yapacağımı tahmin ediyor" dedi.