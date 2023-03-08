Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebileceğini ifade ederek, daha öncesinde içinde olduğu parti ile görüşmemesi için hiç bir neden olmadığını söyledi. Gazeteci-yazar Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapabileceğini aktardı.
SİYASET
08 Mart 2023 - 00:17
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşme yapmaya yeşil ışık yaktı!
Muharrem İnce, kendisine bir ziyaret teklifi yapılmadığını ancak teklif gelirse Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
SİYASET
08 Mart 2023 - 00:17