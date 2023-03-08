SİYASET
08 Mart 2023 - 00:17

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşme yapmaya yeşil ışık yaktı!

Muharrem İnce, kendisine bir ziyaret teklifi yapılmadığını ancak teklif gelirse Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

SİYASET
08 Mart 2023 - 00:17
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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşme yapmaya yeşil ışık yaktı!


Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebileceğini ifade ederek, daha öncesinde içinde olduğu parti ile görüşmemesi için hiç bir neden olmadığını söyledi.

Gazeteci-yazar Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapabileceğini aktardı.



Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşme yapmaya yeşil ışık yaktı

UĞUR DÜNDAR DUYURDU

Habertürk'te yayınlanan bir canlı yayın programına katılan Uğur Dündar, Muharrem İnce ile gerçekleştirdiği görüşmeden bahsetti.

Uğur Dündar, konuşmasında "Muharrem Bey, 'Ben Türkiye'yi yönetmek için talip bir adamım. Çıktığım parti ile neden görüşmeyeyim" dediğini aktardı. Dündar, şöyle konuştu:

"Kendisiyle görüştüm. Aranmıyor. Altan Öymen Bey ile Hikmet Çetin'in İnce Bey ile görüşeceğini okudum. Onu arayarak 'Böyle bir görüşme oldu mu?' Söyledim. Hayır, durum bu değil. Olursa tabii ki görüşürüz, neden olmasın? Konuşmak ve görüşmeye sıcak bakıyorum"

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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