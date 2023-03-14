Muharrem İnce Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'ı aradı! O konuşmayı ortaya çıktı: Küplere bindi!













"NEYE GÖRE KONUŞUYORSUN"





"TAMAM MUHARREM BEY DEYİP TELEFONU KAPATTIM"

ŞAHAN GÖKBAKAR: BIRAKIYORUM TAKİBİ





"NEVŞİN'LE BİR YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ BÜYÜK İHTİMAL"

Gazeteci Nevşin Mengü, Muharrem İnce'nin sosyal medya hesaplarına gönderilen destek mesajlarının çoğunun botlar tarafından gönderildiği iddiasında bulundu ve İnce ile aralarında geçen telefon görüşmesini de anlattı. Mengü, İnce'nin kendisini arayarak "Elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun" diye sorduğunu belirtti. Bunun üzerine ünlü komedyen Şahan Gökbakar da İnce'yi takip etmeyi bıraktığını açıkladı ve tepki gösterdi. Ancak daha sonra Gökbakar, İnce'nin kendisini arayarak durumu açıkladığını da ifade etti.Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında Nevşin Mengü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Şahan Gökbakar arasındaki tartışmaya değindi. Mengü, İnce'nin sosyal medya hesaplarına gelen destek mesajlarının çoğunun bot olduğunu iddia etti ve bu trollerin İnce'yi ön plana çıkarmaya çalıştığını savundu. Ayrıca, Mengü YouTube kanalındaki bir yayında İnce'nin kendisini aradığını ve kendisiyle aralarında geçen telefon konuşmasını aktardığını belirtti. Konuşmada İnce'nin elinde veri olmadığını, konuştuğunu belirterek Mengü'yü eleştirdiği de yer aldı. Tüm bu gelişmeler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.Nevşin Mengü'nün Muharrem İnce'ye yönelik iddiaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Mengü, İnce'ye destek mesajları gönderenlerin çoğunun bot olduğunu iddia ettiği bir video paylaştı. Bunun üzerine İnce, Mengü'yü arayarak "Elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun" dedi. Mengü ise, "Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip bir durum" şeklinde karşılık verdi. Mengü, telefon görüşmesinde İnce'nin hem AK Partililer, hem de CHP'liler tarafından destek gördüğünü söyledi."Muharrem Bey'in siniri bozuldu ve oldukça sert konuştu. Telefonu kapattıktan sonra Allah'ım diye iç geçirdim. Siyasetçilerin böyle arayarak kafa tutması artık normal hale geldi. Kendisine elimde veri olduğunu söyledim, ancak o 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' diye çıkıştı. Durum gerçekten tuhaf."Nevşin Mengü'nün açıklamalarının ardından Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi eleştirdi. Gökbakar, Twitter'da İnce'nin kendisini takip etmeyi bıraktığını duyurarak, "Bir gün Muharrem İnce'nin beni takip ettiğini fark ettim. Bazı tavırlarını doğru ve samimi buldum. Geri takip edeyim dedim. Sonra cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları başladı. ve işler değişti.Gazeteci Nevşin Mengü'yü aradı ve bir şeyler geveledi.Ne oluyor?Ben seni farklı sandım?Takipten çıkıyorum."Şahan Gökbakar, yaptığı yeni paylaşımda Muharrem İnce ile tatlı bir sohbet ettiklerini ve İnce'nin kendisini arayarak samimiyetle anlattığını belirtti. Gençlerin İnce'ye gösterdiği sevgi ve emek karşısında duygusal bir tepki verdiğini ifade eden Gökbakar, özünde Nevşin Mengü ile bir yanlış anlaşılma olduğunu düşündüğünü de söyledi. Geri takip yapacağını belirten Gökbakar.