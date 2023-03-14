Muharrem İnce'nin 'gaz pedal' dansı gündem olmuştu! Memleket Partisi'nden dans yasağı! Bir daha yapılamayacak: İşte nedeni













Memleket Partisi Genel Sekreterliği, il ve ilçe yöneticilerine yazı gönderdi. Yayımladığı yazıda dans paylaşımlarının yasaklandığına dair açıklama yapıldı. Memleket Partisi Genel Merkezi 'Muharrem İnce dansı' adında sosyal medyada tepkiye neden olan dans videoları ile ilgili harekete geçti.İstanbul Fatih İlçe Başkanın yayınladığı ve tepkiler alınca kaldırılan video sonrasında Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik konu ile ilgili genelge yayınladı. İl ve ilçe başkanlarına gönderilen genelgede partililerin 'ince dans' yapması yasaklandı.