Bugün Memleket Partisi'nin lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir ve Manisa'da programını sağlık sorunları nedenleriyle iptal eti. Memleket Partisi'nin İzmir İl Başkanlığı, bugün düzenlenmesi planlanan 'Gençlerle Buluşma' programıyla birlikte yapılacak olan esnaf ziyaretlerinin Muharrem İnce'nin rahatsızlanması nedeniyle iptal edilmesi yönünde bir karar alındığını bildirdi.
SİYASET
10 Mayıs 2023 - 18:09
Muharrem İnce, sağlık sorunlarım var dedi, İzmir ile Manisa mitinglerini iptal etti!
Memleket Partisi'nin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün düzenlenecek olan İzmir ve Manisa programları iptal edildi. İptal kararına ise İnce'nin sağlık sorunları gerekçe gösterildi.
SİYASET
10 Mayıs 2023 - 18:09