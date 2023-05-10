Muharrem İnce, sağlık sorunlarım var dedi, İzmir ile Manisa mitinglerini iptal etti!













MANİSA MİTİNGİ DE İPTAL EDİLDİ

Bugün Memleket Partisi'nin lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir ve Manisa'da programını sağlık sorunları nedenleriyle iptal eti. Memleket Partisi'nin İzmir İl Başkanlığı, bugün düzenlenmesi planlanan 'Gençlerle Buluşma' programıyla birlikte yapılacak olan esnaf ziyaretlerinin Muharrem İnce'nin rahatsızlanması nedeniyle iptal edilmesi yönünde bir karar alındığını bildirdi.Aynı açıklama Manisa'dan da gelirken, Manisa'da düzenlenmesi planlanan 'gençlerle buluşma' programının İnce'nin sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiği aktarıldı. Muharrem İnce'nin alp krizi geçirdiği yönündeki, iddialar yalanlanırken, midesini üşüttüğü söylenen İnce'nin Ankara'ya geçeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.