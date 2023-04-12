SİYASET
12 Nisan 2023 - 14:08

Muharrem İnce'ye en büyük darbe en yakından geldi! Kurucu üyelerden Ali Dursun istifa etti..

Memleket Partisi’nin kuruluş aşamasında yer alan Ali Dursun, Muharrem İnce'nin asıl amacının muhalefete seçim kaybettirme olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SİYASET
12 Nisan 2023 - 14:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Muharrem İnce'ye en büyük darbe en yakından geldi! Kurucu üyelerden Ali Dursun istifa etti..


Muharrem İnce liderliğinde kurulan ve 54 kurucu üyelerinden bir tanesi olan Ali Durdun, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Ali Dursun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yaptığı açıklamada istifasını kamuoyuna açıkladı. Dursun yaptığı açıklamada, "Memleket Partisi'nin amacı seçim kazanmak değil, muhalefeti yenmektir" ifadeleri yer aldı.

Kurucu üyelerden Ali Dursun istifa etti..

"ENTRİKALAR VE YOZLAŞMALARDAN DOLAYI.."



Memleket Partisi kurucu üyesi Ali Dursun yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinin bundan 100 yıl sonra da etkili olabileceğini ancak partisinin sürece yeterince önem vermediğini söyledi. Dursun açıklamasının devamında son günlerde daha çok milletvekilliği aday süreci içinde yaşanmış olan entrikalardan ve aynı zamanda teşkilatlarda görülen yozlaşmalardan dolayı partiden istifa ederek ayrılma kararı aldığını aktardı.

Kurucu üyelerden Ali Dursun istifa etti..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ