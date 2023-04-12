Muharrem İnce'ye en büyük darbe en yakından geldi! Kurucu üyelerden Ali Dursun istifa etti..







"ENTRİKALAR VE YOZLAŞMALARDAN DOLAYI.."







Muharrem İnce liderliğinde kurulan ve 54 kurucu üyelerinden bir tanesi olan Ali Durdun, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Ali Dursun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yaptığı açıklamada istifasını kamuoyuna açıkladı. Dursun yaptığı açıklamada, "Memleket Partisi'nin amacı seçim kazanmak değil, muhalefeti yenmektir" ifadeleri yer aldı.Memleket Partisi kurucu üyesi Ali Dursun yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinin bundan 100 yıl sonra da etkili olabileceğini ancak partisinin sürece yeterince önem vermediğini söyledi. Dursun açıklamasının devamında son günlerde daha çok milletvekilliği aday süreci içinde yaşanmış olan entrikalardan ve aynı zamanda teşkilatlarda görülen yozlaşmalardan dolayı partiden istifa ederek ayrılma kararı aldığını aktardı.