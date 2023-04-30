SİYASET
30 Nisan 2023 - 14:37

Muharrem İnce'ye seslenen Uğur Dündar, 'siyasi tarihe 'kaybeden' olarak geçeceksin!'

Gazeteci Uğur Dündar, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde ilk turda kazanmasını engelleyeceğiniz sanılıyor. Yani sadece kaybetmiyorsunuz, kaybediyorsunuz" dedi.

SİYASET
30 Nisan 2023 - 14:37
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Muharrem İnce'ye seslenen Uğur Dündar, 'siyasi tarihe 'kaybeden' olarak geçeceksin!'


Gazeteci Uğur Dündar, bugün yazdığı köşe yazısında Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik bir açık mektup yazdı.

Muharrem İnce'ye seslenen Uğur Dündar



Sözcü gazetesinin köşe yazarı Uğur Dündar, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik bir açık mektup tarzında yazı kaleme aldı. Dündar, iş dünyasına yönelik yapılan bir anketin sonuçlarına baktığını belirterek yazdığı köşe yazısında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun savaşı kazanmasına engel olacağınız sanılıyor. cumhurbaşkanlığı seçimi' Kaybetmekle kalmaz, kaybedersiniz! Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediğinin olacağını çok iyi biliyorsunuz!” şeklinde ifadeler kullandı.

Muharrem İnce'ye seslenen Uğur Dündar

Muharrem İnce'ye 2018'de düzenlenen cumhurbaşkanı adaylığı mitinglerini hatırlatan, son mtinglerinden ise "zayıf" olarak nitelendiren Uğur Dündar'ın yazısından alıntı şu şekilde:

“Hayranlık duyduğum, sevdiğim vatansever Muharrem İnce'nin siyasi tarihe 'kaybeden' olarak geçmesini zor duruma düşmesini hiçbir zaman istemedim. öyle ya da böyle.' Sana kalmış canım kardeşim."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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