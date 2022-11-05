Muhtaç aylığı nedir, nasıl alınır? Muhtaç aylığı başvuru şartları













MUHTAÇ AYLIĞI NASIL ALINIR?

KİMLER MUHTAÇ AYLIĞI ALABİLİR?

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURULARI

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURU SORGULAMA

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHTAÇ AYLIĞI FORMU

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

2022 MUHTAÇ AYLIĞI NE KADAR?

MUHTAÇ AYLIĞI KESİLİR Mİ?

Muhtaç aylığı nasıl alınır sorusunun cevabını sizler için haberimizde yer verdik. Bir çok vatandaş muhtaç aylığı parasının hangi şartlarda alındığını merak etmekte ve araştırmaktadırlar.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çok sosyal yardımlaşma projeleri yapılmaktadır. Bu sosyal hizmetlerden birisi de muhtaç aylığıdır. Devlet, bu desteği ile yardıma muhtaç ailelerin yaşamlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bakanlık tarafından yapılan bu destekler sayesinde ihtiyacı olan vatandaşlar geçimlerini sağlayabilmektedirler. Muhtaç aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yardıma muhtaçlara verilen maaştır. Fakirlik aylığı olarak da adlandırılan muhtaç aylığı, işsizlere veya düzenli geliri olmayan kişilere başvurular ve gerekli kontroller sonucunda verilmektedir. Muhtaç aylığı alabilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Çünkü yardımın amacı gerçekten ihtiyacı olan kişiye ulaşmaktır.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilgili birimlerden talep alınarak ve gerekli kontroller yapılarak kesinleşen maaş desteğidir. Maaş ihtiyacı olan ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılayacak düzenli bir geliri olmayan kişilere yöneliktir. İşsiz veya yoksul bir kişiye verilen yoksulluk aylığı, genellikle her işsiz veya yoksul kişiye verilmez. Muhtaç aylığı alabilmek için kişilerin belirli özelliklere sahip olması ve verdiği bilgilerin doğruluğunun kanıtlanması gerekir. Araştırmalar ve güncellenen durumlar sonucunda en az %40 engelli kişilere ve annesi babası olmayan yoksullara muhtaçlık aylığı verilmektedir. Muhtaç aileler, Vakıflar Genel Müdürü veya ilgili birimlerle irtibata geçmesi gerekmektedir.Muhtaç aylığı; sosyal güvencesi olmayan, düzenli bir geliri veya aylık geliri olmayan, taşınmaz mal sahibi olmayan, ana ve babası olmayan yoksullara, en az %40 engel düzeyine sahip olanlar maaş verilmektedir.Muhtaç aylığına başvurmak isteyenler gerekli şartları sağlaması gerekmektedir.Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerine bizzat başvurabilirler. E-devlet üzerinden birçok sosyal yardımlaşma başvuruları alınmaktadır fakat muhtaçlık aylığı için henüz talep alınmamaktadır. Bizzat Vakıflar Genel Müdürlüğüne giderek başvuru yapmanız gerekmektedir.T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından nitelikleri taşıyanlara ve yardıma ihtiyacı olanlara verilen maaş yardımı, bölge müdürlüklerine bizzat gidilerek talep edilir. Bu nedenle bu bölge müdürlüklerini ziyaret ederek veya bölge müdürlüklerini arayarak sorunlu muhtaç aylığı başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz. Başvuru sorgulama işlemini e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama adresinden sorgulayabilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa PTT şubesine giderek kendinize e-devlet şifresi alabilirsiniz. Kolayca başvuru sorgulama işleminiz hallolabilir.En az %40 engelli, annesi veya babası vefat etmiş, düzenli bir geliri olmayan ve sigortalı bir işte çalışmayan, yetim ve yetim çocukların bakımını yasaklayan mahkeme kararı bulunmayan, ayrıca kişinin değerli varlıkları veya gelir getirici menkul kıymetleri olmayanlar başvuru yapabilir. Yoksulluk aylığı, öksüz veya öksüz kız ve erkek çocuklar için şartlar getirdi. Örneğin, bir erkek çocuk üniversitede okuyorsa 25 yaşına kadar fakir maaşı alabilir, eğitim almıyorsa sadece 18 yaşına kadar fakir maaşı alabilir. Kızlar için eğitim veya yaş sınırı yoktur. Kızlar evlenene veya bir iş bulana kadar yoksulluk maaşı alabilirler. Gelir getiren taşınır veya taşınmaz mal sahibi ise, aylık geliri yoksulluk maaşını geçmiyorsa muhtaç aylığa başvurabilir.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen muhtaç aylığı başvuru formunu kurumun resmi internet sitesinden indirip doldurabilirsiniz. Muhtaçlık başvuru formunda kişisel bilgilerinizden aylık gelirinize kadar birçok farklı soru bulunmaktadır. Başvurunuzu sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için bu soruları doğru ve eksiksiz yanıtlamanız çok önemlidir. Muhtaç aylığı almak için yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilirse cezai işlem uygulanır.Muhtaçlık maaşı başvuru sahiplerinden bazı belgeler istenmektedir. Başvuru için gerekli olan bu belgeler; kişinin T.C. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi, geliri gösteren belge, kira sözleşmesi, kişinin ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, muhtaç aylığı kayıt formudur. Ayrıca kişinin engeli bulunuyorsa engelli raporu ve fakirlik belgesi istenmektedir.Gelen zamlarla beraber muhtaçlık aylığı 1.037,96 TL oldu. Düzenli olarak kişinin hesaplarına muhtaç aylığı ödenmektedir.Muhtaç aylığı alan, herhangi bir geliri olmayan veya en az %40 engelli belgesine sahip kişiler, düzenli aylık ödemeler sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Muhtaç aylığı alan kişinin maaşı her ay düzenli olarak ödense de kişinin sunduğu şartlar ortadan kalktığında maaşı da kesiliyor. İhtiyaçları ortadan kalkan kişi, durumu ilgili merciye bildirmek zorundadır. Yoksulluk aylığının düşürülmesinin nedenleri; Kişinin vefat ettiği tespit edilirse, muhtaçlık otadan kalkarsa, annesi veya babası olmayan bireyin mahkeme kararı ile bakım altına alınması, yanlış bilgiler tespit edilirse muhtaç aylığı düşürülecektir. Ayrıca düşürülme sebeplerinden biri de, anne veya babası vefat eden, belirlenen yaş sınırını dolduran erkek çocuğunun 3 ay üst üste muhtaçlık aylığını çekmemesi üzerine maaş kesilir. Kişiler, muhtaçlıklarının ortadan kalması sonucunda veya işini girmeleri gibi durumları ilgili birime bildirmek zorundadırlar.