Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 23:52

Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nerelidir? Muhtar Kent ne iş yapıyor, Türk mü?

Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında, nereli? Muhtar Kent ne iş yapıyor? Son günlerin sık sık gündeme gelen isimlerinden birisi olan Muhtar Kent’in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. İngiltere’de okuduktan sonra Coca Cola şirketine giren Muhtar Kent bu şirkette CEO ve başkanlık görevlerinde bulundu. Peki, Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 23:52
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Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nerelidir? Muhtar Kent ne iş yapıyor, Türk mü?
Sosyal medyanın gündeminde olan Türk asıllı Amerikalı Muhtar Kent hakkında bilgiler sık sık merak ediliyor ve araştırmalar yapılıyor. Ünlü iş insanı dünyanın en büyük şirketi olan Coca-Cola'da CEO olarak çalışmıştı. 

Başkonsolos oğlu olan Muhtar Kent'in hayatı oldukça merak ediliyor. Nereli? Kaç yaşında? Nerede yaşıyor? Bu kadar başarıyı nasıl elde etti? Tüm Dünya'yı kendinden bahsettirmeyi nasıl başardı? Tüm bu sorular oldukça merak uyandırmış durumda. 

Muhtar Kent

Peki herkesin bu kadar merak ettiği Muhtar Kent kimdir? 

1 Aralık 1952 New York doğumlu olan Kent'in babası New York başkonsolosuydu. Tarsus Amerikan Kolejinden mezun olan Türk asıllı Amerikan Muhtar Kent, İngiltere Hull Üniversitesi ekonomi bölümü mezunudur. 

1978 yılından 1999 yılına kadar Coca-Cola'da çalıştı ve burada farklı görevlerde faaliyet gösterdi. 1999 yılından sonra 2005 yılına kadar Efes Pilsen'de görev yaptı. Üstün başarılarından dolayı 2005 yılında Cola'nın Kuzey Asya, Avrasya ve Orta Doğu grup başkanına terfi etti. 

Bir çok başarısı, teorisi ve görüşleri İşletme fakültelerinde ders olarak okutulan Kent son olarak en ses getiren görevinin başına geldi. 1 Temmuz 2008 yılında Nevill Isdel'ın yerini alarak Cola Cola'nın CEO'su olarak atandı. Bu görevine 2019 yılına kadar devam etti ve son olarak 2019 yılında şirketin başkanlığı görevini bıraktı. 

Muhtar kent'in hayatı

Pazarlama Uzmanlığından CEO'luğa..

Muhtemelen bugün yeni işe başlayan bir pazarlama uzmanının o şirketin CEO'su olacağı söylense kendisi bile buna inanmayabilir. Muhtar Kent imkansızı başarmış ve uzman olarak girdiği şirkette yükselerek, büyük başarılara imza atarak o şirketin CEO'su olmuştur. Dünya çapında tanınan uluslararası bir yapıda Coca-Cola'da ilk ve tek Türk CEO olarak ülkemizi de gururlandırmıştır. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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