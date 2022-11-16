Sosyal medyanın gündeminde olan Türk asıllı Amerikalı Muhtar Kent hakkında bilgiler sık sık merak ediliyor ve araştırmalar yapılıyor. Ünlü iş insanı dünyanın en büyük şirketi olan Coca-Cola'da CEO olarak çalışmıştı. Başkonsolos oğlu olan Muhtar Kent'in hayatı oldukça merak ediliyor. Nereli? Kaç yaşında? Nerede yaşıyor? Bu kadar başarıyı nasıl elde etti? Tüm Dünya'yı kendinden bahsettirmeyi nasıl başardı? Tüm bu sorular oldukça merak uyandırmış durumda.
Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 23:52
Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nerelidir? Muhtar Kent ne iş yapıyor, Türk mü?
Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında, nereli? Muhtar Kent ne iş yapıyor? Son günlerin sık sık gündeme gelen isimlerinden birisi olan Muhtar Kent’in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. İngiltere’de okuduktan sonra Coca Cola şirketine giren Muhtar Kent bu şirkette CEO ve başkanlık görevlerinde bulundu. Peki, Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…
Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 23:52
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