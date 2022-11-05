YAŞAM
05 Kasım 2022 - 12:56

Muhtarlık yardımları nelerdir, kimler alabilir? Muhtarlık yardımı başvuruları nereye yapılır? Muhtarlıktan yardım alma şartları

İhtiyaç sahibi vatandaşlar bağlı oldukları muhtarlıklara giderek çeşitli yardım taleplerinde bulunabilir. Peki, muhtarlık yardımları nelerdir, muhtarlar hangi alanlarda yardım yapar? İşte, muhtarlık yardımlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

YAŞAM
05 Kasım 2022 - 12:56
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Muhtarlık yardımları nelerdir, kimler alabilir? Muhtarlık yardımı başvuruları nereye yapılır? Muhtarlıktan yardım alma şartları


İhtiyaç sahibi vatandaşlar bağlı oldukları muhtarlıklara giderek çeşitli yardım taleplerinde bulunabilir. Vatandaşın talebini alan muhtarlar bu talebi ilgili devlet kurumlarına iletir.

MUHTARLIK TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR NELERDİR?

Muhtarlıkların vatandaşa yaptığı yardımlar şunlardır; giyecek, gıda, yakacak, temiz malzemesi ve eşya yardımlarıdır.



İhtiyaç sahibi vatandaşlar hangi yardımlardan yararlanabileceklerini muhtarlığa giderek öğrenebilir. Aynı zamanda muhtarlığa başvurmadan muhtarlık tarafından tespit edilen kişilere de doğrudan yardım yapılmaktadır.

MUHTARLIK YARDIMLARI KİMLERİ KAPSIYOR?

Muhtarlıklar tarafından yapılan yardımlardan; aylık geliri asgari ücret tutarının 1/3'ünün altında olan kişiler, afetzedeler, işsizler, dul kadınlar, kronik hastalığı ve engeli olanlar, 65 yaş üzerindeki kimsesizler, şehit ve gazi yakınları yararlanabiliyor.

MUHTARLIK YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?

Muhtarlıktan yardım almak isteyenler, nüfus cüzdanlarıyla birlikte bağlı oldukları muhtarlığa giderek yardım başvurusu yapabilirler. Aynı zamanda e-Devlet sisteminden de başvurular kabul edilmektedir.

MUHTARLIK YARDIMI BAŞVURU SONUCUNU NASIL ÖĞRENİLİR?

Muhtarlık yardımı başvurusunun sonucunu öğrenmek isteyenler bağlı oldukları muhtarlığa bizzat giderek ya da telefonla arayarak başvuru sonuçlarını öğrenebilir. E-Devlet sisteminden de başvuru sonucunu öğrenmek mümkündür.

MUHTARLIK GIDA YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Muhtarlıktan gıda yardımı almak isteyenler muhtarlığa giderek bu talepte bulunmalı. Ancak, gıda yardımları kişilerin durumuna göre tek seferlik ya da devamlı olarak yapılabilmektedir. Gıda kolisi içinde genel olarak makarna, salça, mercimek, bulgur, pirinç gibi temel gıda ürünleri bulunur.

 MUHTARLIK YARDIMLARI

MUHTARLIK YAKACAK YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Muhtarlığa yapılan yakacak yardımı başvurusu muhtar tarafından ilgili kurumlara iletilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda kişinin başvuru sonucu açıklanır.

MUHTARLIK GİYSİ YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Giysi yardımından faydalanmak isteyenler muhtara giderek bizzat talebini iletir. Muhtar ise yardımseverlerden gelen giysileri ihtiyaç sahiplerine iletir.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HANGİ KURUMLARDAN YARDIM YAPILIYOR?

Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaktadır. Bu kurumlar; Kızılay, belediyeler, kaymakamlıklar, ünlü iş adamları, valilikler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, dernek ve vakıflar, ünlü sanatçılar ve T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğüdür.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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