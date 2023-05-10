Müjde Ar, sahteciliğe göz yummadı! Mahkemenin yolunu tuttu..













ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Türk sinema ve dizi oyuncusu Müjde Ar, sosyal medyada kendi adına açılmış olan sahte hesaplarla sorun yaşadı. Usta oyuncu dava açmak için savcılığa gitmeyi tercih etti. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Müjde Ar, adına açılmış olan sahte hesapla ilgili hukuk mücadelesi başlattığını sosyal medya hesabından duyurdu. Duayen oyuncu, sosyal medya platformlarında adına 10'dan fazla sahte hesap açıldığını öğrenince avukatlığını yapan Bişar Abdi Alınak'a başvurdu.Magazinsortie'ye konuşan sanatçı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Benim adımı kullanıp paylaşım yapanların IP numarası tespit edilip yasal yollardan gerekli işlem yapılacaktır. Kesinlikle Twitter hesabım yoktur, olmayacaktır, adımı kullanmak için ne hakları var? Mahkemede adalet önünde onlara hesap sorulacak."