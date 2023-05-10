MAGAZİN
10 Mayıs 2023 - 11:34

Müjde Ar, sahteciliğe göz yummadı! Mahkemenin yolunu tuttu..

Sanatçı Müjde Ar, adına açılan sahte hesapla ilgili hukuk mücadelesi başlattığını sosyal medya hesabından duyurdu.

MAGAZİN
10 Mayıs 2023 - 11:34
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Müjde Ar, sahteciliğe göz yummadı! Mahkemenin yolunu tuttu..


Türk sinema ve dizi oyuncusu Müjde Ar, sosyal medyada kendi adına açılmış olan sahte hesaplarla sorun yaşadı. Usta oyuncu dava açmak için savcılığa gitmeyi tercih etti.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Müjde Ar, adına açılmış olan sahte hesapla ilgili hukuk mücadelesi başlattığını sosyal medya hesabından duyurdu. Duayen oyuncu, sosyal medya platformlarında adına 10'dan fazla sahte hesap açıldığını öğrenince avukatlığını yapan Bişar Abdi Alınak'a başvurdu.



Müjde Ar

ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Magazinsortie'ye konuşan sanatçı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Benim adımı kullanıp paylaşım yapanların IP numarası tespit edilip yasal yollardan gerekli işlem yapılacaktır. Kesinlikle Twitter hesabım yoktur, olmayacaktır, adımı kullanmak için ne hakları var? Mahkemede adalet önünde onlara hesap sorulacak."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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