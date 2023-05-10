Türk sinema ve dizi oyuncusu Müjde Ar, sosyal medyada kendi adına açılmış olan sahte hesaplarla sorun yaşadı. Usta oyuncu dava açmak için savcılığa gitmeyi tercih etti. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Müjde Ar, adına açılmış olan sahte hesapla ilgili hukuk mücadelesi başlattığını sosyal medya hesabından duyurdu. Duayen oyuncu, sosyal medya platformlarında adına 10'dan fazla sahte hesap açıldığını öğrenince avukatlığını yapan Bişar Abdi Alınak'a başvurdu.
MAGAZİN
10 Mayıs 2023 - 11:34
Müjde Ar, sahteciliğe göz yummadı! Mahkemenin yolunu tuttu..
Sanatçı Müjde Ar, adına açılan sahte hesapla ilgili hukuk mücadelesi başlattığını sosyal medya hesabından duyurdu.
MAGAZİN
10 Mayıs 2023 - 11:34