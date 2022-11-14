Müjde Zeynep Akdeniz kimdir, nereli, yaşı kaç? Müjde Zeynep Akdeniz biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Deneyimli oyuncu Zeynep Akdeniz Birçok dizide yer almasının yanı sıra tiyatro oyunlarında da boy gösterdi. Başarıdan başarıya giden Akdeniz'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte, Müjde Zeynep Akdeniz'in hayatına ilişkin detaylar haberimizde MÜJDE ZEYNEP AKDENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 1984 yılında dünyaya gelen Akdeniz, 2005 tarihinde Bakırköy Kültür merkezinde eğitimini alarak küçük yaşlardan beri ilgisinin olduğu oyunculuk üzerine yöneldi. Oyunculuk adına birçok kurslara giden Akdeniz'in hobileri arasında yüzmek ve bisiklet sürmek vardır. İlk tiyatro oyunu Kurtuluş Destanı oldu. Kendisinin gösterdiği başarılı performans üzerine dizi teklifleri gelmeye başladı. İlk televizyon deneyimi ise İki Dünya Arasında Farah karakteri olurken dizi gereği kısa süre sonra ayrıldı. MÜJDE ZEYNEP AKDENİZ'İN YER ALDIĞI DİZİLER 2009 Hayal ve gerçek 2010 Gazi 2010 Umut Yolcuları 2011 Anneler ile kızları 2011 Aile Sırları 2011 Akasya durağı 2012 Arka Sokaklar 2012 Dinle sevgili 2012 Bir çocuk sevdim 2013-2014 İki dünya arasında farah 2015 Sungurlar Firuze 2015 Çınarın Gölgesinde Zuhal