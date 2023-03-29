Müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanından geldi! 4A 4B 4C’li emekli maaş ödeme takvimi belli oldu! Tahsis no son hanesine göre listeyi kontrol edin ödeme tarihini öğrenin







EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI!







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltildiğini müjdelemişti. Bu zam haberi milyonlarca emekli tarafından heyecanla karşılandı ve ödeme tarihleri hakkında meraklı bekleyişler başladı. Neyse ki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den güzel bir müjde geldi ve 4A, 4B ve 4C emeklilerinin ödeme takvimi açıklandı.Nisan ayı emekliler için adeta bir milat olacak, çünkü en düşük emekli maaşı %36,36 oranında artarak 2.000 TL'lik bir zamla birlikte 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltildi. Üstelik, bayram ikramiyesi de 900 TL artışla 2.000 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, Temmuz ayında da 3. bir zam yapılacak.Emekli maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor, bu nedenle zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak eden emekliler, bakanlık tarafından yayınlanan listeden kontrol edebilirler. Bayram ikramiyesi ödemeleri de emekliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu ve tarihler nihayet açıklandı. 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 14 Nisan'da başlayacak ve T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler 3 gün içinde tamamlanacak.