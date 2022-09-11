EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 18:50

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Asgari ücretliye ucuz taksitli sosyal konut projesi başvuruları için son günler! Hemen şartları inceleyin ilk başvuran siz olun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dar gelirli aileler için 250 bin sosyal konut projesi için geri sayımın bitmesi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konu kampanyasının resmen başlamasına tam 2 gün kaldı. İlk önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan ardından da Balkanlar seyahati dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 250 bin sosyal konut projesinin detayları günden güne netlik kazanıyor. İşte 250 bin sosyal konut projesinin yeni detayları…

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 18:50
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Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Asgari ücretliye ucuz taksitli sosyal konut projesi başvuruları için son günler! Hemen şartları inceleyin ilk başvuran siz olun!


Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak olan ve TOKİ tarafından yapılması planlanan 250 bin sosyal konutun detayları netlik kazanmaya başladı. 250 bin konutun nereye yapılacağı ve dar gelirlilerin ev sahibi olmalarına yardımcı olacak olan projenin kiraları da düşürülecek. Vatandaşlar tarafından da bu projeye katılmak için gerekli şartların neler olduğu ve başvurunun nasıl yapıldığı merakla araştırılıyor.

TOKİ



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında yer alan dar gelirli ailelerin konut sahibi olabilmeleri için hükümetin harekete geçmesiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıklaması planlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra 50 bin ofisin konuta dönüştürülmesi ve emlak konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için gerekli çalışmalar hızla devam ediyor.

Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ellerindeki bütün imkanları kullanarak vatandaşın yararına olacak olan her türlü adımı atmaya devam edeceklerini söyleyerek, konut projesi kapsamında 3 dev adımın ayrıntılarını açıkladı. Bununla beraber asgari ücretle çalışan ailelerin ev alabilme ihtimalinin artırıldığını da vurguladı.

TOKİ

TOKİ İle 81 İlde Ucuz Ev Projesi Resmi Olarak Başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

Satışa Hazır Olan Araziler Hangileri?

Bakan Kurum, üç adımda yeni konut hamlesi başlığı altında yapılacak olan çalışmaları sıralayarak, önümüzdeki döneme yönelik bilgiler paylaştı. Buna göre birinci adım olan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafından 81 ilde sosyal konutlar inşa edilerek dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına yönelik çalışmalar başlatılacak. Bu proje kapsamında da konut, konut arsası ve sanayi siteleri satışa sunulacak.

RTE

5 Başlıkta Özel Kontenjan Fırsatıyla Ucuz Ev Sahibi Olunacak!

Gençlere, emekli vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engelli vatandaşlara özel kontenjanla ev fırsatı verilecek. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmaya yönelik ülke genelinde belirlenen noktalarda küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de yapılacak.

Ucuz Konut İçin Gelir Üst Sınırı Dar Gelirli Vatandaşı Koruma Altına Alacak

Yapılması planlanan dev proje kapsamında İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olan vatandaşlar ucuz ev sahibi olabilecekler. Bu limitlerin altında gelirli olan vatandaşlar TOKİ’ye başvuruda bulunabilecek.

Evlerin Taksitleri Vatandaşın Bütçesine Engel Olmayacak

Son dönemde uçuk rakamlara ulaşan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirli aileleri korumak için harekete geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerinde vatandaşın bütçesini sarsmamayı planlıyor.

RTE

Sosyal Konut Projesi Ödemeleri Ne Kadar Olacak?

Sosyal konut projesi kapsamında yapılacak olan ödemelerin hane gelirinin %30’unu aşmaması için gerekli hesaplamalar ve çalışmalar yapılıyor. Buna göre İstanbul ilinde ikamet edecek olan ve sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlardan en yüksek alınacak olan taksit tutarı 4.800 TL, diğer illerdeki vatandaşlardan ise 4.200 TL olarak alınması planlanıyor.

TOKİ

50 Bin Ofis De Konut Kampanyası İçinde Yer Alacak!

Atılması planlanan ikinci adımda Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmaları ile konut kampanyası yapılacak. İstanbul ilinde yaklaşık olarak 1.5 milyon, ülke genelinde ise 4 milyon metrekare arz fazlasından kaynaklı olarak kiralanamayan ve de satışa uygun olmayan ofisler, konut haline dönüştürülecek.

Üçüncü adımda ise, İstanbul ili genelinde 10bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanmaya ve satışa uygun olmayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut haline getirilip satılacak.

RTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ucuz konut Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlara yaptığı tur sonrasında uçaktayken yapmış olduğu açıklamaların arasında 13 Eylül tarihinde kamuoyuna sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını söyledi.

TOKİ

Vatandaş Kendisi De Evini Yapabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak olan bu sosyal konut kampanyası kapsamında yalnızca konut değil arsa projesinin de olduğunu vurguladı. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsasının dönüştürülerek satışa çıkacağını ve arsası olan vatandaşların evlerini kendilerinin de yapabileceğini söyledi.
TOKİ

Korsanlığa Dur Denilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamanın devamında 10 bin sanayi sitesinin vatandaşla buluşacağını ve vatandaşların kendi işlerini kendilerinin kurma imkanını da sağlanacağını duyurdu. Gençlerin, şehit ailelerinin, emeklilerin ve gazilerin sosyal konut projelerine özel kontenjanlar ile başvuru yapabileceklerini söyleyen Erdoğan, herkesin ev sahibi olacağını vurguladı. Bununla birlikte yüksek kira bedeli almakla birlikte korsanlık yapanlarında büyük bir darbe alacağını vurguladı.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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