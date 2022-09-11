Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Asgari ücretliye ucuz taksitli sosyal konut projesi başvuruları için son günler! Hemen şartları inceleyin ilk başvuran siz olun!













TOKİ İle 81 İlde Ucuz Ev Projesi Resmi Olarak Başlıyor!

Satışa Hazır Olan Araziler Hangileri?

5 Başlıkta Özel Kontenjan Fırsatıyla Ucuz Ev Sahibi Olunacak!

Ucuz Konut İçin Gelir Üst Sınırı Dar Gelirli Vatandaşı Koruma Altına Alacak

Evlerin Taksitleri Vatandaşın Bütçesine Engel Olmayacak

Sosyal Konut Projesi Ödemeleri Ne Kadar Olacak?

50 Bin Ofis De Konut Kampanyası İçinde Yer Alacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ucuz konut Açıklaması

Vatandaş Kendisi De Evini Yapabilecek

Korsanlığa Dur Denilecek!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak olan ve TOKİ tarafından yapılması planlanan 250 bin sosyal konutun detayları netlik kazanmaya başladı. 250 bin konutun nereye yapılacağı ve dar gelirlilerin ev sahibi olmalarına yardımcı olacak olan projenin kiraları da düşürülecek. Vatandaşlar tarafından da bu projeye katılmak için gerekli şartların neler olduğu ve başvurunun nasıl yapıldığı merakla araştırılıyor.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında yer alan dar gelirli ailelerin konut sahibi olabilmeleri için hükümetin harekete geçmesiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıklaması planlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra 50 bin ofisin konuta dönüştürülmesi ve emlak konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için gerekli çalışmalar hızla devam ediyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ellerindeki bütün imkanları kullanarak vatandaşın yararına olacak olan her türlü adımı atmaya devam edeceklerini söyleyerek, konut projesi kapsamında 3 dev adımın ayrıntılarını açıkladı. Bununla beraber asgari ücretle çalışan ailelerin ev alabilme ihtimalinin artırıldığını da vurguladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.Bakan Kurum, üç adımda yeni konut hamlesi başlığı altında yapılacak olan çalışmaları sıralayarak, önümüzdeki döneme yönelik bilgiler paylaştı. Buna göre birinci adım olan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafından 81 ilde sosyal konutlar inşa edilerek dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına yönelik çalışmalar başlatılacak. Bu proje kapsamında da konut, konut arsası ve sanayi siteleri satışa sunulacak.Gençlere, emekli vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engelli vatandaşlara özel kontenjanla ev fırsatı verilecek. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmaya yönelik ülke genelinde belirlenen noktalarda küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de yapılacak.Yapılması planlanan dev proje kapsamında İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olan vatandaşlar ucuz ev sahibi olabilecekler. Bu limitlerin altında gelirli olan vatandaşlar TOKİ’ye başvuruda bulunabilecek.Son dönemde uçuk rakamlara ulaşan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirli aileleri korumak için harekete geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerinde vatandaşın bütçesini sarsmamayı planlıyor.Sosyal konut projesi kapsamında yapılacak olan ödemelerin hane gelirinin %30’unu aşmaması için gerekli hesaplamalar ve çalışmalar yapılıyor. Buna göre İstanbul ilinde ikamet edecek olan ve sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlardan en yüksek alınacak olan taksit tutarı 4.800 TL, diğer illerdeki vatandaşlardan ise 4.200 TL olarak alınması planlanıyor.Atılması planlanan ikinci adımda Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmaları ile konut kampanyası yapılacak. İstanbul ilinde yaklaşık olarak 1.5 milyon, ülke genelinde ise 4 milyon metrekare arz fazlasından kaynaklı olarak kiralanamayan ve de satışa uygun olmayan ofisler, konut haline dönüştürülecek. Üçüncü adımda ise, İstanbul ili genelinde 10bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanmaya ve satışa uygun olmayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut haline getirilip satılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlara yaptığı tur sonrasında uçaktayken yapmış olduğu açıklamaların arasında 13 Eylül tarihinde kamuoyuna sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak olan bu sosyal konut kampanyası kapsamında yalnızca konut değil arsa projesinin de olduğunu vurguladı. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsasının dönüştürülerek satışa çıkacağını ve arsası olan vatandaşların evlerini kendilerinin de yapabileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamanın devamında 10 bin sanayi sitesinin vatandaşla buluşacağını ve vatandaşların kendi işlerini kendilerinin kurma imkanını da sağlanacağını duyurdu. Gençlerin, şehit ailelerinin, emeklilerin ve gazilerin sosyal konut projelerine özel kontenjanlar ile başvuru yapabileceklerini söyleyen Erdoğan, herkesin ev sahibi olacağını vurguladı. Bununla birlikte yüksek kira bedeli almakla birlikte korsanlık yapanlarında büyük bir darbe alacağını vurguladı.