Mükemmel Eşleşme dizisi Pınar kimdir, kaç yaşında? Gizem Sevim kimdir, sevgilisi var mı? Gizem Sevim hayatı ve rol aldığı yapımlar

Mükemmel Eşleşme dizisi Pınar kimdir?

Gizem Sevim kimdir?

Yönetmen koltuğunda Emre Kavuk'un oturduğu, senaryosunu ise Birol Güven'in yazdığı Türk yapımı romantik komedi türü TV dizisi Mükemmel Eşleşme TRT1 ekranlarından izleyicilerle buluşmak için gün saymaya başladı. 16 Temmuz günü ekranlarda yerini alacak olan dizinin tanıtım fragmanı yayınlanırken fragman çok sayıda izleyici tarafından yoğun ilgi gördü. Mükemmel Eşleşme dizisinin tanıtım fragmanında dizinin başrol oyuncularından Gizem Sevim'in hayat verdiği Pınar karakteri merak edildi. Daha önceleri ekranlarda fazla görünmeyen Gizem Sevim'in kim olduğu ve hangi projelerde yer aldığı merak edilmeye başlandı.Mükemmel Eşleşme dizisinde Pınar karakteri 20'li yaşların sonuna gelmiş olan ve ailesinin sürekli evlenmesi için baskı yaptığı bir kızdır. Çok iyi kalpli olan ve adlığı işi sonuna kadar başarılı olarak bitirmesinden dolayı sorumluluk sahibi birisi olarak bilinen Pınar'ın aşk hayatı iş hayatı kadar yolundan gitmiyordur. Görücü usulü ile evlenemeyeceğinden emin olan Pınar, ailesinin ısrarlarına dayanamaz ve onların bulduğu birisiyle tanışmaya ve görüşmeye karar verir. Fakat Pınar, annesinin bulduğu oğlana daha görür görmez tutulur.İlk oyunculuk deneyimini Gülümse Kaderine isimli diziyle yaşayan 25 yaşındaki Gizem Sevim'in burada gösterdiği performansı ve güzelliği çok beğenilmiştir. Bu nedenle Mükemmel Eşleşme dizisinin kadın başrol oyuncu olma teklifini alan Gizem Sevim, dizide Pınar karakterine hayat vermektedir.Harika Uygur ile Eylem Yıldız'dan 'Temel Oyunculuk Eğitimi' alan Gizem Sevim aynı zamanda İcon Talent bünyesinde oyunculuk çalışmalarını devam sürdürmektedir. İnstagram’da @giizemsevim kullanıcı adıyla yer alan Gizem Sevim, boyunun 166 cm olduğu kilosunun da yaklaşık olarak 60 olduğu tahmin edilmektedir.