YAŞAM
08 Haziran 2022 - 16:01
Güncelleme: 08 Haziran 2022 - 16:19

Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı

Son zamanda gündemde olan sosyal medya platformu Tiktok’ta 9 aydır kendisine hamile süsü vererek takipçi kitlesini yükselten trans birey Mükremin 07.06.2022 tarihinde hastanede doğum yaptığına dair görüntüler paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek hakkında soruşturma başlattı.

YAŞAM
08 Haziran 2022 - 16:01
Güncelleme: 08 Haziran 2022 - 16:19
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Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimli trans birey, dün bir hastanede kucağında bebekle video yayınlayıp doğum yaptığını iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomene tepkiler oldukça arttı.
Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezgin Hakkında Soruşturma başlattı.
Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
Gezgin’e ve hastane yönetimine tepkiler yağmaya devam ediyor
Sosyal medyada gündem olan videoların ardından Mükremin Gezgin ve videoların çekilmesine izin veren hastane yönetimi çok fazla tepki almaya başladı.
Paylaşımların altına yapılan yorumlarda takipçiler hastanenin böyle bir duruma nasıl izin verdiğini ve hastanenin de bu durumda kapatılması gerektiğini savunuyor.
Mükremin gezgin hakkında soruşturma
 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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