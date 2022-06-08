Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı

Sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimli trans birey, dün bir hastanede kucağında bebekle video yayınlayıp doğum yaptığını iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomene tepkiler oldukça arttı.



Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezgin Hakkında Soruşturma başlattı.

Gezgin’e ve hastane yönetimine tepkiler yağmaya devam ediyor

Sosyal medyada gündem olan videoların ardından Mükremin Gezgin ve videoların çekilmesine izin veren hastane yönetimi çok fazla tepki almaya başladı.