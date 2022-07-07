Muleka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne? Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka hakkında bilgiler

Muleka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne?

2022-2023 sezonuna bomba gibi girmeye hazırlanan Beşiktaş, transfer görüşmelerine de hız verdi. Son olarak Kasımpaşa'da forma giyen ve orada gösterdiği etkileyici performansla göz dolduran Jackson Muleka ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, resmi görüşmelere başlanıldığı konusundaki bilgileri KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün resmi olarak görüşmelere başladığı başarılı futbolcu Jackson Muleka, özellikle Beşiktaşlı taraftarlar tarafından yakın takibe alındı. İşte, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte, Jackson Muleka hakkındaki tüm bilgiler..4 Ekim 1999'da Demokratik Kongo'da doğan Jackson Muleka Kyanvubu, Standard Liège'de oynarken Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile anlaştı ve takıma kiralık olarak geldi. 'da forma giydi. Burada gösterdiği performans ise diğer kulüplerin dikkatinden kaçmadı. Futbol kariyeribe Ecofoot Katumbi'nin altyapısında başlayan Jackson Muleka, 2017 yılında TP Mazembeye geçti ve profesyonel maçlarına çıktı. 2020 yılında R. Standard de Liège'ine geçen Muleka, buradan Kasımpaşa'ya kiralık olarak geldi. Muleka aynı zamanda Kongo DC'de de oynuyor. Sahada santrfor, sol kanat ve sağ kanat oyuncusu olarak başarılı bir performans sergileyen Muleka geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile çıktığı 14 maçta toplam 12 gol attı ve 5 asist gerçekleştirdi.