2022-2023 sezonuna bomba gibi girmeye hazırlanan Beşiktaş, transfer görüşmelerine de hız verdi. Son olarak Kasımpaşa'da forma giyen ve orada gösterdiği etkileyici performansla göz dolduran Jackson Muleka ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, resmi görüşmelere başlanıldığı konusundaki bilgileri KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün resmi olarak görüşmelere başladığı başarılı futbolcu Jackson Muleka, özellikle Beşiktaşlı taraftarlar tarafından yakın takibe alındı. İşte, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte, Jackson Muleka hakkındaki tüm bilgiler..
Kim Kimdir
07 Temmuz 2022 - 19:05
Muleka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne? Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka hakkında bilgiler
Beşiktaş, bir süredir görüşme içinde olduğu Jackson Muleka Kyanvubu ile ilgili resmi transfer görüşmesini KAP’a bildirdi. Yapılan bu açıklamanın ardından ise özellikle siyah-beyazlı taraftarlar 'Muleka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka hakkında bilgiler..
Kim Kimdir
07 Temmuz 2022 - 19:05