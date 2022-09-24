Olayla ilgili T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamada, 24 Eylül 2022 tarihinde saat 11.05'te, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Babakale 1.5 deniz mili (yaklaşık 3 km) güneyinde hareket halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit ettiği ve kurtarma çalışmalarına başladığının bildirilmesi üzerine olay mahalline 3 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri yollandı. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 16:46
Mülteci botunu Yunan sahil güvenliği patlatıp ölüme itmiş
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği olayda lastik botu Yunan sahil güvenliğinin patlatıp Türk karasularına ittiği ortaya çıktı. İhbar üzerine 1 sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 dron ile arama çalışması başlatan Türk sahil güvenlik ekipleri 15 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtarırken 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıp karaya çıkardı. Kayıp bir kişinin arama çalışmaları devam etmekte.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 16:46
EDİTOR
İlginizi Çekebilir