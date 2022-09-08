EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 16:21

Mülteci öğrenciler AB desteğiyle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sektörlerine kazandırılıyor

Sivil toplum kuruluşu SPARK, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen burslarla mezun olan Türk ve Suriyeli üniversite öğrencilerinin mezuniyetini Hatay'da kutladı. Burslu öğrencilere dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sektörlerinde istihdama geçiş ve girişimcilik destekleri veriliyor.

EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 16:21
4 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mülteci öğrenciler AB desteğiyle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sektörlerine kazandırılıyor

2015 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren Hollanda merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu SPARK, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen burslarla mezun olan Türk ve Suriyeli üniversite öğrencilerinin mezuniyetini, alanında önemli birçok ismin de konuk olduğu etkinlikle Hatay'da kutladı. Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile mülteci gençlere iyi eğitim ve istihdam fırsatları sağlamayı amaçlayan sivil toplum kuruluşunun düzenlediği etkinlikte mezun olan öğrenciler, sertifikalarını etkinliğe katılan üniversitelerin rektörlerinden teslim aldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve 5 rektör mezun öğrencilerle buluştu

Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, üniversite rektörleri ve öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlikte; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) Şube Müdürü Laurent Guirkinger ve SPARK Orta Doğu Bölge Programları Direktörü Leontine Specker'ın yanı sıra Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık ile Türkler ve Akbaba Topluluklar Başkanlığı'ndan yetkili isimler öğrencilerle buluştu.

5 bin 29 öğrenciye burs verdi

Yapılan açıklamaya göre, uluslararası insani yardım kuruluşu olan ve yükseköğrenim, istihdam ve girişimcilik desteği alanlarında uzmanlaşan SPARK, kriz bölgelerindeki gençlere yönelik yardım projeleriyle öne çıkıyor. Sivil toplum kuruluşu, Türkiye'deki çalışmalarını, mezunları istihdam ve staj imkânlarıyla buluşturma ve KOBİ'lere mentorluk desteği sağlama, bunun dışında hibe sunma yoluyla büyümelerine destek vermek oluşturuyor. Sivil toplum kuruluşu sadece Türkiye'de, Suriye savaşının başlangıcından bu yana yaklaşık 5 bin 29 öğrenciye yükseköğrenim ve mesleki eğitim bursu verdi.

"Yükseköğrenimi mülteci ve ev sahibi halkın kalkınması için bir ön gereklilik olarak görüyoruz"

Yaptıkları çalışmalar hakkında açıklama yapan SPARK Orta Doğu Bölge Programları Direktörü Leontine Specker, "Sivil toplum örgütü olarak, Suriye'de savaşın başlangıcından bu yana Orta Doğu bölgesinde 10 binden fazla öğrencinin yükseköğrenime erişimine destek olduk. Bu öğrencilerin yüzde 46'sı genç kadınlardan oluşuyor. Yükseköğrenimi mülteci ve ev sahibi halkın kalkınması için bir ön gereklilik olarak görüyoruz. Özellikle ekonomik kalkınmaya açılan bu yolun kadınları da kapsaması gerekli. Kadın öğrencilerin ve girişimcilerin ihtiyaçlarına öncelik veriyor, hizmetlerimize kadınların katılımını önemsiyoruz. Mezun öğrencilerimizin iş hayatına atılıp oldukça verimli geçiren girişimciler olarak topluluklarına destek olduklarını görmek bize mutluluk veriyor. Gençlerin iyi nitelikli işler bulabilmeleri için önü açık olan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sektörlerinde istihdama geçiş ve girişimcilik destekleri sunuyoruz" dedi.

Etkinlikle ilgili duygularını ve yürütülen çalışmalarla ilgili detayları aktaran SPARK Türkiye Ülke müdürü Halil Can Emre "Yüksek öğrenim alanındaki çalışmalarımızın ana hedefi savaştan kaçan Suriyelilerin akademik ve mesleki niteliklerini geliştirerek kendilerini geçindirecek ve topluluklarına destek vermelerini sağlayacak geçim kaynaklarına ulaşmalarını sağlamak. Suriyeli gençlerin üniversiteye gitmelerinin, oradaki Türk öğrenciler ile karşılaşmalarını artırıcı ve dolayısıyla iki topluluk arasında pozitif uyum ilişkilerinin gelişmesine sebep olduğunu görüyoruz. Sosyal uyum alanındaki çalışmalarımız sonucunda, ilerde nitelikli çalışan ve hatta girişimci olacak bu öğrenciler arasındaki ilişkilerin toplumun geneline olumlu bir yansıması olacağı inancındayız.

Üniversitelerde mültecilerin eğitime sağlıklı bir şekilde dahil edilmeleri için yaptığımız çalışmalar, psikososyal destek ve savaş travması geçiren öğrencilere doğru yaklaşımlar gibi konuları ele alan eğitmenlerin eğitiminin mülteci öğrencilerin eğitim kalitesini yükselttiğini gösteriyor. Buna müteakip üniversitelerde eğitimin niteliğini artırma amacıyla, sınıfta yüz yüze ve online dersleri bir araya getiren harmanlanmış eğitim metodunu yaymaya yönelik çalışmalarımıza pandemi öncesinde başladık. Pandemi sonrasında da ortak proje yürüttüğümüz Gaziantep ve Mersin üniversitelerine teknik altyapı desteği vererek tüm öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için çalışmalar yürüttük" diye konuştu.

 

 

 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş belgesi yayımlandı
ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş belgesi yayımlandı
15 Amerika üniversitesine direk geçiş imkanı veren çift diploma fırsatı
15 Amerika üniversitesine direk geçiş imkanı veren çift diploma fırsatı
Ek yerleştirmeyle 122 bin gence üniversiteli olma kapısı aralandı
Ek yerleştirmeyle 122 bin gence üniversiteli olma kapısı aralandı
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanı Özer eğitim fakültelerinin dekanları ile bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Özer eğitim fakültelerinin dekanları ile bir araya geldi
Tercih uzmanından ek kontenjan hatırlatması
Tercih uzmanından ek kontenjan hatırlatması
Son Haberler
Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi! 8 Eylül 2022 hurda fiyat listesi
Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi!...
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesinden üzücü haber!
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesinden üzücü haber!
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme yapılacak!
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme...
ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş belgesi yayımlandı
ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş...
Sizce aşk beyinle mi kalple mi yaşanır? Yıllardır bilinen doğrular yanlış çıktı
Sizce aşk beyinle mi kalple mi yaşanır? Yıllardır bilinen doğrular...
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından İngiltere Başbakanı Liz Truss''tan iyi haber geldi!
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından...
Tokat’ta korkutan yangın!
Tokat’ta korkutan yangın!
Memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu! Ocak ayında en düşük emekli maaşı 9 bin TL
Memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu! Ocak ayında en...
Daire tartışmasında yeni perde
Daire tartışmasında yeni perde
Türkiye doğalgaz krizini fırsata çeviriyor
Türkiye doğalgaz krizini fırsata çeviriyor
Koronavirüs sonrası nefes darlığına dikkat
Koronavirüs sonrası nefes darlığına dikkat
Alevlere teslim olan iki katlı ev, samanlık ve ahır küle döndü
Alevlere teslim olan iki katlı ev, samanlık ve ahır küle döndü
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü
Okul alışverişi hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Alışveriş yapanlara değerinde hediyeler verilecek! Son gün belli oldu sakın kaçırmayın
Okul alışverişi hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Alışveriş yapanlara...
Önce iç çamaşırda, sonra ekmek arasında, şimdi de aracın tamponunda uyuşturucuyla yakalandı
Önce iç çamaşırda, sonra ekmek arasında, şimdi de aracın tamponunda...