Mum gibi eriyen Pelin Karahan'ın bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti!













Pelin Karahan'ın paylaşımları beğeni rekoru kırdı!

Ünlü oyuncu pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve çocukları li Demir ve Can Eyüp ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Pelin Karahan, son zamanlarda verdiği kilolarla da çok konuşuluyor.Sıkı bir diyet ve hiç aksatmadığı sporuyla fit bir vücuda kavuşan ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve tatil anılarını sürekli takipçileriyle paylaşan pelin Karahan, son olarak siyah beyaz olarak paylaştığı bikinili pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan güzle oyuncu Pelin Karahan, kilo vermeyle birlikte ulaştığı muhteşem görüntüsüne övgüler aldı. Bikinili pozlarıyla özellikle karın kaslarını sergileyen Pelin Karahan'ın paylaşımına hayranları "Taş gibi" yorumlarını yazdılar.Güzel anne Pelin Karahan'ın tatildeki eğlenceli anlarına oğlu da eşlik ederken 37 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımları deyim yerindeyse sosyal medyayı salladı.