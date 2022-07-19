MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 15:13

Mum gibi eriyen Pelin Karahan'ın bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Son zamanlarda verdiği kilolar sonrası ulaştığı fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Pelin Karahan, bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyunun paylaşımları deyim yerindeyse sosyal medyayı yıktı geçti.

MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 15:13
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Mum gibi eriyen Pelin Karahan'ın bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti!


Ünlü oyuncu pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve çocukları li Demir ve Can Eyüp ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Pelin Karahan, son zamanlarda verdiği kilolarla da çok konuşuluyor.

Pelin Karahan'ın bikinili pozları



Sıkı bir diyet ve hiç aksatmadığı sporuyla fit bir vücuda kavuşan ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. 

Pelin Karahan'ın bikinili pozları

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve tatil anılarını sürekli takipçileriyle paylaşan pelin Karahan, son olarak siyah beyaz olarak paylaştığı bikinili pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

Pelin Karahan'ın bikinili pozları

Pelin Karahan'ın paylaşımları beğeni rekoru kırdı!

Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan güzle oyuncu Pelin Karahan, kilo vermeyle birlikte ulaştığı muhteşem görüntüsüne övgüler aldı. Bikinili pozlarıyla özellikle karın kaslarını sergileyen Pelin Karahan'ın paylaşımına hayranları "Taş gibi" yorumlarını yazdılar.

Pelin Karahan'ın bikinili pozları

Güzel anne Pelin Karahan'ın tatildeki eğlenceli anlarına oğlu da eşlik ederken 37 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımları deyim yerindeyse sosyal medyayı salladı.

Pelin Karahan'ın bikinili pozları

Pelin Karahan'ın bikinili pozları

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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