Murat Boz'dan sevgilisine jest! Ayça Ayşin Turan istedi, Murat anında yaptı!







Güzel sevgilisi için imajını yeniledi







Aşk hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Murat Boz, bir süredir güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan ile birlikte. Aslı Enver ile ayrıldıktan sonra uzun bir yalnızlık dönemi geçiren Murat Boz, şimdilerde gönlünü Ayça Ayşin Turan’a kaptırdı. Murat Boz yeni sevgilisi için imajını yeniledi.Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz ile dizi setinde başlayan ilişkilerini yaklaşık üç ay önce noktalamıştı. Alp Navruz’un güzel oyuncuyu aldattığı iddia edilmiş ve bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Bir yıllık ilişkisi biten Ayça Ayşin Turan, kısa süre sonra Murat Boz ile anılmaya başlandı. İki yalnız ismin birlikteliği doğrulanırken Murat Boz’dan şaşırtan bir hamle geldi.Saç dökülmesi problemi nedeniyle uzun süredir protez saç kullanan Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Amsterdam’a giderek özel bir klinikte saç ektirdi. Ünlü popçuya, “protezle uğraşma, saç ektir” diyen Turan’ın Murat Boz’u kolayca ikna ettiği öğrenildi. Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan çifti henüz birlikte kameraya yansımasalar da birlikte oldukları biliniyor.