Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalan şarkıcı Murat Boz uzun zamandır saç peruğu taktığı öğrenildi. Yurt dışında saç ekimi yaptıran Boz'un saçları çıkmaya başlarken o hallerini instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı Murat Boz saç peruğundan vazgeçerek saç ektirme operasyonu yaptırdı. Bu durumu kendisi takipçileriyle paylaşırken sevenleri Murat Boz'un saçları çıktı mı? Murat Boz'un saçları uzadı mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yakışıklı popçunun saçlarının uzadığı ve eski halinden daha güzel olduğunu bu fotoğrafla duyurdu.
MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 18:46
Murat Boz saçlarına kavuştu! Yıllar sonra peruğa son veren Boz'un o halleri
Murat Boz'un peruk kullandığı ortaya çıkmasıyla beraber ünlü şarkıcının o halleri sosyal medya üzerinden gündeme geldi. İşte, Murat Boz'un peruklu halleri haberimizde.
MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 18:46