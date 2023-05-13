Murat Boz saçlarına kavuştu! Yıllar sonra peruğa son veren Boz'un o halleri













Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalan şarkıcı Murat Boz uzun zamandır saç peruğu taktığı öğrenildi. Yurt dışında saç ekimi yaptıran Boz'un saçları çıkmaya başlarken o hallerini instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı Murat Boz saç peruğundan vazgeçerek saç ektirme operasyonu yaptırdı. Bu durumu kendisi takipçileriyle paylaşırken sevenleri Murat Boz'un saçları çıktı mı? Murat Boz'un saçları uzadı mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yakışıklı popçunun saçlarının uzadığı ve eski halinden daha güzel olduğunu bu fotoğrafla duyurdu.