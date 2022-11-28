MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 16:38

Murat Boz'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kısa saçları beğeni yağmuruna tutuldu

Protez saç iddiaları ile gündemde uzun süre yer alan Murat Boz, yeni paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Son görüntülerini sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Murat Boz'un kısa saçlı halleri görenleri şaşkına çevirdi. Yakışıklı şarkıcının kısa saçlı hali de beğeni yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 16:38
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Murat Boz’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kısa saçları beğeni yağmuruna tutuldu


Son dönemlerde oyunculuğuyla da adından sık sık söz ettiren Murat Boz, protez saç iddiaları ile da gündemde uzun süre yer aldı. Saç ekimi için yurt dışına çıkan yakışıklı şarkıcı kısa saçlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çok fazla İmaj değişikliği yapmayan Murat Boz'un son paylaşımını gören birçok kişinin ağzı açık kaldı. Bazı kişiler ünlü şarkıcının kısa saçlı halini de çok beğendi.

SAÇ EKTİRMEK İÇİN YURT DIŞINA GİTTİ

42 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Yurt dışında özel bir klinikte saç çektirdiğini açıklayan yakışıklı şarkıcı yaptığı paylaşım ile kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Murat Boz Kısa Saç

KISA SAÇ ÇOK YAKIŞTIRILDI



Çok fazla imaj değişikliği yapmayan Murat Boz, son paylaşımıyla fazlasıyla beğenildi. Saç ekimi yaptırmak için saçlarını kısa kestiren yakışıklı oyuncunun bu hali binlerce beğeni ve yorum alırken bazı takipçileri"Çok güzel olmuş çok", "Böyle daha iyi olmuş" yorumunda bulundu.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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