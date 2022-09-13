Murat Sancak: 'Maç çok zevk verdi'

Adana Demirspor, ligin 6. haftasında evinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak gazetecilere açıklama yaptı. Sancak, “Son zamanların en iyi maçlardan bir tanesini seyrettik. Çok zevk verdi. Ama biz hakkettik. Kendi futbolcularımı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. İnşallah devamını getiririz. Trabzon büyük camia zaten geçen yılın şampiyonu. Allah onların da yolunu açık etsin. İnşallah daha sonra böyle güzel maçlar çıkarırız” ifadelerini kullandı.

Sancak, Kevin Rodrigues'in sakaklandığı için üzüldüğünü söyledi.