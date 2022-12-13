Murat Sancak'tan taraftarlara tepki! Bilet satışlarını çok düşük buldu













Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarına da devam eden Adana Demirspor şu ana kadar 4 hazırlık karşılaşması oynadı.İlk maçını Maccabi Tel Aviv'e karşı oynayan Akdeniz ekibi, 6-3'lük yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra oynadığı Fortuna Sittard maçından da 2-1'lik yenilgi alan mavi lacivertli ekip, Letonya ekibi Liepaja'yı 5-0 mağlup etti. Ardından Galatasaray ile karşılaşan Adana Demirspor, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Montella'nın ekibi arayı İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile oynayacağı maçla kapatacak ve kupada oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasını bekleyecek. Başkan Murat Sancak'tan taraftarlara tepki geldi! Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımının Sampdoria ile oynayacağı son hazırlık karşılaşması öncesinde taraftarlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve bu maça taraftarın ilgi göstermemesinden yakınan Sancak, şu ifadeleri kullandı: "Evet arkadaşlar 15'inde hazırlık maçımız var, ama maalesef kombine hariç satılan 650 bilet. Üstelik İtalya'nın en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Bu da bize şunu gösteriyor: ne şampiyonluk ne de Avrupa’yı hedeflemememiz lazım. Yok erken saat vs. Transfer beklememek lazım o zaman."