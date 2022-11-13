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13 Kasım 2022 - 13:53

Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi

Show TV ekranlarında yeni başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olacak Murat Tavlı ise internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? İşte, Murat Tavlı biyografisi haberimizde

Dizi
13 Kasım 2022 - 13:53
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Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi
İşlediği konusuyla kısa sürede yoğun ilgi gösterilen dizi Kızılcık Şerbeti oyuncularına dahil olacak isim belli oldu. Uzun süredir ekran önünde yer almayan Murat Tavlı başarılı kariyerine bir proje daha ekledi. Murat Tavlı kimdir? Murat Tavlı kaç yaşında? İşte detaylar...

MURAT TAVLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tavlı, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı. Kariyerine reklam projesiyle başlayan Tavlı, ekran önünde birçok dizilere yer aldı.

Oyunculuk ve tiyatro deneyimlerine deneyim ekleyen Tavlı, bu sektörün yanında yazarlık tecrübesi de bulunuyor. Murat Tavlı, ‘Ne Münasebet' adlı ödüllü oyunun yazarları arasında yer almaktadır.

MURAT TAVLI'NIN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2010-Farklı Desenler

2011-Yahşi Cazibe

2013-Küçük Kıyamet

2014-Hıyanet Sarmalı

2014-Yeşil Deniz

2016- NO 309

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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