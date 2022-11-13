Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi

İşlediği konusuyla kısa sürede yoğun ilgi gösterilen dizi Kızılcık Şerbeti oyuncularına dahil olacak isim belli oldu. Uzun süredir ekran önünde yer almayan Murat Tavlı başarılı kariyerine bir proje daha ekledi. Murat Tavlı kimdir? Murat Tavlı kaç yaşında? İşte detaylar... MURAT TAVLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tavlı, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı. Kariyerine reklam projesiyle başlayan Tavlı, ekran önünde birçok dizilere yer aldı. Oyunculuk ve tiyatro deneyimlerine deneyim ekleyen Tavlı, bu sektörün yanında yazarlık tecrübesi de bulunuyor. Murat Tavlı, ‘Ne Münasebet' adlı ödüllü oyunun yazarları arasında yer almaktadır. MURAT TAVLI'NIN YER ALDIĞI YAPIMLAR 2010-Farklı Desenler 2011-Yahşi Cazibe 2013-Küçük Kıyamet 2014-Hıyanet Sarmalı 2014-Yeşil Deniz 2016- NO 309