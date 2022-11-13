İşlediği konusuyla kısa sürede yoğun ilgi gösterilen dizi Kızılcık Şerbeti oyuncularına dahil olacak isim belli oldu. Uzun süredir ekran önünde yer almayan Murat Tavlı başarılı kariyerine bir proje daha ekledi. Murat Tavlı kimdir? Murat Tavlı kaç yaşında? İşte detaylar...
Dizi
13 Kasım 2022 - 13:53
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi
Show TV ekranlarında yeni başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olacak Murat Tavlı ise internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? İşte, Murat Tavlı biyografisi haberimizde
Dizi
13 Kasım 2022 - 13:53
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