Muratlı girişinde feci kaza: 1 ağır yaralı













Kaza, saat 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. (20) idaresindeki 59 ND 036 plakasına sahip panelvan tipi hafif ticari otomobil ile henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki motosiklet çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere 112 Sağlık ekipleri yollandı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay mahalinde yapıldı. Daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne yollandı. Kazayı sıyrıklarla atlatan ticari otomobil sürücüsü H.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Yolda trafik güvenliğini sağlayan trafik ekipleri ise trafik akışını diğer şeritten sağladı. Kazaya ilişkin soruşturma süreci başladı.