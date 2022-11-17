GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 11:33

Muş TOKİ kura sonuçları listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ toplu konut projesi başvuruları 14 Eylül'de başlayıp 31 Ekim'de sona erdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bazı bölgelerde kura çekilişleri başlatıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde başta olmak üzere çekilişin ne zaman başlayacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TOKİ çekiliş takvimini paylaşmasıyla netlik kazandı. İşte TOKİ çekiliş tarihi.

GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 11:33
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Muş TOKİ kura sonuçları listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı


'İlk Evim İlk İşim' toplu konut projesinde TOKİ'nin kuralları eyaletten eyalete çekilmeye devam ediyor. Bu bakımdan sıra Muş ilindeki kura çekimlerine geldi. Bugün Muş TOKİ çekilişi yapılacak ve 1150 ev sahiplerini bulacak. Bu bağlamda, Muş TOKİ'nin sonuç çıkarmaya yönelik soruşturma süreci hız kazandı. Projeye başvuran vatandaşlar, ev sahibi olup olamayacakları ile ilgili sonuç öğrenme listesini araştırmaya başladılar. Perki, Muş TOKİ kura çekimleri ile ilgili sonuçlar açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar..

TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi



TOKİ Muş çekilişinin canlı ekranı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Muş'taki bin 150 konutun hak sahiplerini belirleyecek çekiliş bugün noter huzurunda yapılıyor. Birçok kategorilerde başvuru kabul eden projede TOKİ Muş'un toplu konut başvuru sonuçları kısa bir süre sonra açıklanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ 2023 YILI MART AYINDA TAMAMLANACAK!

TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ toplu konut çekilişi 6 ayda tamamlanacak. Bu, Mart 2023'te 250.000 dairenin hak sahiplerini belirleyecek. TOKİ'nin 81 ili kapsayan toplu konut projesi kapsamında ilk etapta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için çekiliş takvimi belirlendi. TOKİ'nin kura hak sahiplerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekimlerinde TOKİ Muş çekilişi 17 Kasım 2022 Perşembe (bugün) saat 10:00'da başladı.

TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ Muş'un çekilişlerini TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişin sonuçlanmasının ardından talihlilerin listesi TOK'un resmi internet sitesinde açıklanacak.

TOKİ KURA ÇEKİM TARİHLERİ GÜNCEL LİSTE

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura ve ihale sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Duyurunun ne zaman yapılacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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