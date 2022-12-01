Musk'dan Apple ile olan sorun çözüldü açıklaması













Musk, Apple patronu ile aralarındaki Twitter kavgasının 'çözüldüğünü' söyledi Elon Musk, Apple'ın patronu Tim Cook ile Twitter'ın uygulama mağazasından kaldırılma olasılığı konusundaki "yanlış anlaşılmayı çözdüklerini" söyledi.Pazartesi günü Musk, Apple'ı platformu uygulama mağazasından çıkarmakla tehdit etmekle suçlamış ve sitedeki reklamlarının çoğunu durdurduğunu söylemişti.Ancak Twitter patronu Çarşamba günü şu tweet'i attı: "Tim, Apple'ın bunu yapmayı asla düşünmediğini açıkça belirtti."Toplantıda Apple'ın reklamlarının konuşulup konuşulmadığını ise söylemedi.NE OLMUŞTU? Pazartesi günü tartışmaya giren Musk, Apple'ı "sansür" uygulamakla suçlamış ve uygulama mağazasından yapılan alışverişlerden aldığı ücret de dahil olmak üzere bazı politikalarını eleştirmişti Ayrıca, "Apple Twitter'da reklam vermeyi çoğunlukla durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" demişti Ancak daha sonra takipçilerine Apple'ın merkezinde Cook ile görüştüğünü söyledi ve ekledi: "İyi bir görüşme oldu. Diğer konuların yanı sıra, Twitter'ın App Store'dan kaldırılabileceğine ilişkin yanlış anlaşılmayı da çözdük. Tim, Apple'ın bunu yapmayı asla düşünmediğini açıkça belirtti." dedi.