Mustafa Kayalar kimdir, neden görevden alındı? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden alındı







Mustafa Kayalar şartlı serbest bırakılmıştı







"Veremeyeceğimiz hesap yok"

Geçtiğimiz günlerde İzmir Menderes Belediyesi'nde yolsuzlukla alakalı iddialar ortaya atılmış ve 28 kişi hakkında göz altı kararı alınmıştı. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütürken CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'da göz altına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı Kayalar'ın görevden alınmasına karar verdi.Yolsuzluk suçlamaları ile 31 kişiden oluşan grup adliyeye sevk edilirken 9 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Serbest kalanların arasında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'da bulunuyordu. Bir kişinin emniyete verdiği ifade sonrasında 22 şüpheli savcılıkta serbest kaldı.Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruştuma doğrultusunda dosyaya bilirkişi atandı ve 2018 ve 2021 yılları arasında toplamda 10 çöp toplama makinesi ve iş makinesi kiralama ihalelerini incelerken aralarından 7 tane ihalede "ihaleye fesat karıştırma" suçunun bulunduğu ortaya çıktı. Bahsi geçen ihalelerde kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığına da değinildi. Bu durum kapsamında şüpheli kişiler hakkında göz altı kararı çıktı. Bunların yanı sıra aynı soruşturmanın incelenmesi sırasında elde edilen bilgiler ışığında Özdere’de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği ortaya çıktı. Bodrum'da yer alan 2 villanın rüşvet karşılığında verildiği iddialarından dolayı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun iki farklı dosya kapsamında ‘ihalelerde usulsüzlük’ ve ‘rüşvet’ olarak devam ettiği açıklandı.Mustafa Kayalar konuya ilişkin olarak adliyeden çıkarken şu açıklamalarda bulundu: “Bizi burada sabaha kadar bekleyenlere teşekkür ediyorum. Biz bir kamu kurumunun başkanıyız. Bizim hakkımızda ihbarlar olabilir. Ancak bizim alnımız ak. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Düzgün bir adaletle her türlü hesabı vermeye hazırız. Çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarındayım. Dürüst ve adilliklerine inanıyorum. Onlar da tıpkı benim gibi tertemizler.”