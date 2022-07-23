Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında olduğu dönemdeki bir fotoğrafı yayımlandı. TV100 kanalında ekranlara gelen 'Kayıt Dışı' programında, Atatürk'ün daha önce hiç kimsenin görmediği hali herkeste şaşkınlık yarattı. Ertan Özyiğit moderatörlüğü ile yayınlanan 'Kayıt Dışı' programına konuk olan araştırmacı yazar Oktan Keleş, Mustafa kemal Atatürk'ün küçüklük fotoğrafı ile ilgili yorumlarda bulundu.
GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 12:21
Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında olduğu fotoğrafı gün yüzüne çıktı!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün henüz 5 yalında olduğu dönemdeki bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı. 1855 tarihli fotoğraf daha önce hiç bir yerde yayımlanmamıştı.
GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 12:21