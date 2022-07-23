GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 12:21

Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında olduğu fotoğrafı gün yüzüne çıktı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün henüz 5 yalında olduğu dönemdeki bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı. 1855 tarihli fotoğraf daha önce hiç bir yerde yayımlanmamıştı.

GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 12:21
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Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında olduğu fotoğrafı gün yüzüne çıktı!


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında olduğu dönemdeki bir fotoğrafı yayımlandı. TV100 kanalında ekranlara gelen 'Kayıt Dışı' programında, Atatürk'ün daha önce hiç kimsenin görmediği hali herkeste şaşkınlık yarattı.

Ertan Özyiğit moderatörlüğü ile yayınlanan 'Kayıt Dışı' programına konuk olan araştırmacı yazar Oktan Keleş, Mustafa kemal Atatürk'ün küçüklük fotoğrafı ile ilgili yorumlarda bulundu.



Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında olduğu fotoğrafı

Gazi Mustafa Kemal'in küçüklük hali

Tarihte çok gizemli soruların yanıtlandığı programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında olduğu dönemdeki hali seyircilerle paylaşıldı. Atatürk'ün kendisine Mustafa Kemal adını verem Mustafa Sabri Efendi hocası ile aynı karenin içinde olduğu fotoğraf seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında olduğu fotoğrafı

"Tarih 1885"

Fotoğrafla ilgili detayları aktaran Oktan Keleş, 'Mustafa Sabri Efendi, 1893 yılında Atatürk'ün hocasıdır ve aynı zamanda ona Kemal adını veren ismini vermiştir.' dedi. Fotoğrafın Rumi ve miladı takvim karışımıyla ilgili değerlendirilmesi sonucu 1 yıl yanılma payı verdiklerini belirten Keleş, fotoğrafın 1885 yılına ait olduğunu düşündüklerini söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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