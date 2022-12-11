Mustafa Sandal’ın ödediği hesap herkesi şoke etti







Bin liralık makarna







Şarkıcı Mustafa Sandal ve oyuncu Doğu Demirkol yakın dostlukları ile biliniyordu. İkili sık sık yemeğe çıktıklarını ve hesabı şarkıcı Sandal’ın ödediğini, Demirkol’un programı Alalede Show’da açıkladılar. Arkadaşının programına konuk olan şarkıcı ısmarladığı makarnanın fiyatını söylediğinde Doğu Demirkol ve izleyiciler şoke oldu.Çıktıkları yemekte hesabı şarkıcı Sandal ödediği için oyuncu Demirkol’un fiyatlardan haberi yokmuş. Şarkıcının götürdüğü mekanı beğenen oyuncu Demirkol arkadaşı olmadan tekrar makarna yemeye gittiğini gelen hesabın 1400 lira olduğunu ve çok şaşırdığını itiraf eden Demirkol, yakın arkadaşına : ‘abi sana kaç kez ısmarlattım niye söylemiyorsun, garsonlara da kızdım beni uyarsanıza fiyatlar için’ diyerek isyanını anlattı. Demirkol sözlerinin devamında : ‘abi özür dilerim o kadar kez yedirdin keşke söyleseydin, hesabı görünce şoke oldum. Allahım dedim bir makarna nasıl 1400 lira olur.’ Diyerek şarkıcı Sandal ve izleyicileri kahkahalara boğdu. Yedikleri makarna tabağının 1400 lira olması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.