Şarkıcı Mustafa Sandal ve oyuncu Doğu Demirkol yakın dostlukları ile biliniyordu. İkili sık sık yemeğe çıktıklarını ve hesabı şarkıcı Sandal’ın ödediğini, Demirkol’un programı Alalede Show’da açıkladılar. Arkadaşının programına konuk olan şarkıcı ısmarladığı makarnanın fiyatını söylediğinde Doğu Demirkol ve izleyiciler şoke oldu.
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 13:26
Mustafa Sandal'ın ödediği hesap herkesi şoke etti
Mustafa Sandal ve yakın arkadaş oldukları bilinen Doğu Demirkol ödedikleri hesaplar ile herkesi şoke etti…
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 13:26
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