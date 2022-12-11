MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 13:26

Mustafa Sandal'ın ödediği hesap herkesi şoke etti

Mustafa Sandal ve yakın arkadaş oldukları bilinen Doğu Demirkol ödedikleri hesaplar ile herkesi şoke etti…

MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 13:26
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Mustafa Sandal’ın ödediği hesap herkesi şoke etti


Şarkıcı Mustafa Sandal ve oyuncu Doğu Demirkol yakın dostlukları ile biliniyordu. İkili sık sık yemeğe çıktıklarını ve hesabı şarkıcı Sandal’ın ödediğini, Demirkol’un programı Alalede Show’da açıkladılar. Arkadaşının programına konuk olan şarkıcı ısmarladığı makarnanın fiyatını söylediğinde Doğu Demirkol ve izleyiciler şoke oldu. Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol

Bin liralık makarna

Çıktıkları yemekte hesabı şarkıcı Sandal ödediği için oyuncu Demirkol’un fiyatlardan haberi yokmuş. Şarkıcının götürdüğü mekanı beğenen oyuncu Demirkol arkadaşı olmadan tekrar makarna yemeye gittiğini gelen hesabın 1400 lira olduğunu ve çok şaşırdığını itiraf eden Demirkol, yakın arkadaşına : ‘abi sana kaç kez ısmarlattım niye söylemiyorsun, garsonlara da kızdım beni uyarsanıza fiyatlar için’ diyerek isyanını anlattı. Demirkol sözlerinin devamında : ‘abi özür dilerim o kadar kez yedirdin keşke söyleseydin, hesabı görünce şoke oldum. Allahım dedim bir makarna nasıl 1400 lira olur.’ Diyerek şarkıcı Sandal ve izleyicileri kahkahalara boğdu. Yedikleri makarna tabağının 1400 lira olması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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