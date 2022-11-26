GÜNDEM
26 Kasım 2022 - 12:49

Mustafa Sarıgül'den Cumhur ittifakına yeşil ışık!

Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül, bir canlı yayına konuk oldu ve orada 'Cumhur İttifakı' hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Sarıgül'ün yanıtı ittifaka yeşil ışık yakıldı olarak yorumlandı.

GÜNDEM
26 Kasım 2022 - 12:49
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Mustafa Sarıgül'den Cumhur ittifakına yeşil ışık!


Türkiye Dönüşüm Partisi lideri Mustafa Sarıgül, katıldığı bir canlı yayında Cmhur ittifakı tarafından davet edilirseniz ne yaparsınız şeklinde sorulan soruya Cumhurbaşkanının davet etmesi halinde derhal MYK toplantısı yaparak neler sunalacağını daha öncesinden kamuoyuna görüşlerin deklare edileceğini ve görüşme sonrası yine kamuoyu bilgilendirmesiyle şeffaf bir görüşme yapabileceklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN KILIÇDAROĞLU ADAY OLMALI

Mustafa Sarıgül

6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Mustafa Sarıgül, 6'lı masanın en doğru adayınıhn Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek fakat tek balına adaylığının kafi olmadığını çok iyi bir kadro kurması gerektiğini aktardı.



Cumhur İttifakı'nın kendisine sorulması üzerine ise Sarıgül, "Cumhurbaşkanı davet ederse hemen MYK toplarız, görüşlerimizi önceden kamuoyuna sunarız, toplantıdan sonra da şeffaf toplantılar yaparız." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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