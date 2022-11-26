Mustafa Sarıgül'den Cumhur ittifakına yeşil ışık!

Türkiye Dönüşüm Partisi lideri Mustafa Sarıgül, katıldığı bir canlı yayında Cmhur ittifakı tarafından davet edilirseniz ne yaparsınız şeklinde sorulan soruya Cumhurbaşkanının davet etmesi halinde derhal MYK toplantısı yaparak neler sunalacağını daha öncesinden kamuoyuna görüşlerin deklare edileceğini ve görüşme sonrası yine kamuoyu bilgilendirmesiyle şeffaf bir görüşme yapabileceklerini söyledi.
CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN KILIÇDAROĞLU ADAY OLMALI
Cumhur İttifakı'nın kendisine sorulması üzerine ise Sarıgül, "Cumhurbaşkanı davet ederse hemen MYK toplarız, görüşlerimizi önceden kamuoyuna sunarız, toplantıdan sonra da şeffaf toplantılar yaparız." ifadelerini kullandı.