GÜNDEM
07 Şubat 2022 - 16:31

Müşterilerin kişisel verilerini çaldıran Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin lira ceza!

Müşterilerine ait kişisel verilerini hackerlara çaldıran Yemeksepeti şirketine Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından 'veri ihlali' suçlamasıyla 1 milyon 900 bin lira cezai kesildi.

GÜNDEM
07 Şubat 2022 - 16:31
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Müşterilerin kişisel verilerini çaldıran Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin lira ceza!
Yemeksepeti şirketi, hackerlar tarafından müşterilerin kullanıcı adı, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi kişisel verilerinin çalındığını açıklamıştı. Müşterilerin ayrıca şifre ve IP gibi bilgilerinde çalındığına yönelik yaptığı açıklamada erişim ihlalinde etkilenmiş olan kişi sayısının çok fazla olduğunu belirtmişti.




Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından başlatılan inceleme kapsamında ise kişisel verileri çalınan müşteri sayısının çok fazla olduğu ve neredeyse tüm müşterilerin veri tabanlarının sızdırıldığını raporlanması üzerine ihlalin çok büyük çapta olduğuna karar verdi. 




KVKK'nin söz konusu ihlale ilişkin internet sitesinde yayınladığı kararda, yemeksepeti şirketinin veri ihlaline neden olduğu olayda, veri sorumlusu şirketin Web uygulama sunucusunun açık bırakılmasından dolayı kurulan bir uygulamayla erişim sağlandığı ve bu ihlal nedeniyle de 21 milyondan fazla kullanıcının bilgilerinin başkalarının eline geçmesini sağladığı kaydedildi.

Yemek Sepeti şirketinin güvenlik ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında siber saldırının 8 gün sonra farkına varıldığının ifade edildiği karar yazısında saldırganların ele geçirdikleri verileri Fransa'da bir IP adresine/sunucuya gönderdiği ve sistemden çıkış yapmadan toplam 28,2 GB'lık veri dışarı giden trafiğe aktardığının anlaşıldığı aktarıldı.  

Karar yazısında son olarak, şirket tarafında gerçekleştirilen kabahatin ise haksızlık içeriği ile birlikte veri sorumlularının kusurları ve ekonomik durumlarının da göz önünde bulundurularak şirkete toplam 1 milyon 900 bin lira idari para cezasının uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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