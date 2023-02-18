Mutfağını deprem bölgesine götüren şef Mehmet Yalçınkaya'dan desteğe devam mesajı: Geri dönmüyoruz!













"MUTFAKLAR KURUYORUZ"





Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerine koşan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, son paylaşımının afetzedelere yardım etmeye devam edeceğini açıkladı. Depremzede vatandaşlar için kurulan dev kazanlarda gün boyu yemek pişiren Mehmet şef ve ekibi, yardıma ihtiyacı olan depremzede kardeşlerini yalnız bırakmamak için geri dönmeyeceklerini duyurdu.'MasterChef Türkiye' ekibi ile birlikte deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfası üzerinden yaptığı bir paylaşımla depremzedelere yönelik çalışmalarının süreceğini duyurdu.1,4 milyon abonesi bulunan ünlü isim Mehmet Yalçınkaya, "Geri gelmeyeceğiz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız." diye konuşurken "'MasterChef Türkiye' diye bir mutfak kurduk. Yarışmacılar ile yemek yapacağız ve bir süre daha deprem bölgesinde olacağız" dedi.Yayınladığı videosunda yeni Yalçınkaya, “Yeni genel merkezimiz İslahiye'de. Belgeler geldi. Burası yeni yerlerinin İslahiye'de olduğunu belirterek malzemelerin İslahiye'ye geldiğini ve buradaki vatandaşlara yemek pişireceklerini söyledi.