GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 14:39

Mutfağını deprem bölgesine götüren şef Mehmet Yalçınkaya'dan desteğe devam mesajı: Geri dönmüyoruz!

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef yarışmacıları depremzedelere yemek pişirmek için afet sonrası deprem bölgelerinde mutfaklar kurdu. Gün boyu kurulan dev kazanlarla yemek pişiren Mehmet şef, sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı ve bölgede desteğe devam edecekleri mesajını verdi.

GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 14:39
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Mutfağını deprem bölgesine götüren şef Mehmet Yalçınkaya'dan desteğe devam mesajı: Geri dönmüyoruz!


Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerine koşan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, son paylaşımının afetzedelere yardım etmeye devam edeceğini açıkladı. Depremzede vatandaşlar için kurulan dev kazanlarda gün boyu yemek pişiren Mehmet şef ve ekibi, yardıma ihtiyacı olan depremzede kardeşlerini yalnız bırakmamak için geri dönmeyeceklerini duyurdu.

Mehmet Yalçınkaya



'MasterChef Türkiye' ekibi ile birlikte deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfası üzerinden yaptığı bir paylaşımla depremzedelere yönelik çalışmalarının süreceğini duyurdu.

"MUTFAKLAR KURUYORUZ"

Mehmet Yalçınkaya

1,4 milyon abonesi bulunan ünlü isim Mehmet Yalçınkaya, "Geri gelmeyeceğiz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız." diye konuşurken "'MasterChef Türkiye' diye bir mutfak kurduk. Yarışmacılar ile yemek yapacağız ve bir süre daha deprem bölgesinde olacağız" dedi.

Mehmet Yalçınkaya

Yayınladığı videosunda yeni Yalçınkaya, “Yeni genel merkezimiz İslahiye'de. Belgeler geldi. Burası yeni yerlerinin İslahiye'de olduğunu belirterek malzemelerin İslahiye'ye geldiğini ve buradaki vatandaşlara yemek pişireceklerini söyledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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