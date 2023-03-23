Mutfak alışverişini Carrefour'dan yapanlara müjde! Alışverişiniz bedavaya gelecek: Tek bir tıkla 200 TL faturadan düşecek!







CARREFOURSA'DA 200 TL İNDİRİM







İŞTE KAMPANYANIN DETAYLARI





KAMPANYA SÜRESİ DUYURULDU

Size harika bir fırsat, Akbank tarafından sunuluyor. Akbank mobil uygulamasına giriş yaparak, davet kodunuzu kullanarak müşteri olun ve alışverişlerinizde büyük indirimlerden faydalanın. Akbank, CarrefourSA'da yapacağınız harcamalarınıza 200 TL'lik indirim sunacak. Akbank müşterisi olan herkes bu kampanyadan yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanabilmek için yapacağınız işlem ise çok basit. Kampanyanın detaylarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...Kampanyamızın şartları oldukça basit. Müşterilerimiz kampanya kapsamında bir kodu sadece bir kez kullanabilirler. Alışveriş sırasında kasalarda ayrıca bir kod kullanmanıza gerek yoktur. Kazandığınız indirim kodu, "1010CARREFOURSA200" davet kodu ile Akbank'a kaydınızı tamamladıktan sonra, SMS yoluyla size gönderilecektir. Bu fırsatı kaçırmayın ve hemen Akbank mobil uygulamasına giriş yaparak, davet kodunuzu kullanarak müşteri olun. Büyük indirimler sizi bekliyor!CarrefourSA ve Akbank iş birliğiyle düzenlenen kampanya, 20 Mart ile 20 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, aktif bir Bireysel CarrefourSA Kart'ına sahip olmaları gerekmektedir. Kampanya kapsamında, "1010CARREFOURSA200" davet koduyla mobil üzerinden Akbank üyeliği tamamlayan müşterilere, 200 TL ve üzeri tutarındaki CarrefourSA alışverişlerinde kullanabilecekleri 200 TL indirim kodu verilecektir. Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin Bireysel CarrefourSA Kart sahibi olmaları ve kampanya koduyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kampanya koşullarına uygun yapılan alışverişlerde, indirim tutarı karşılığında para iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca, kampanya ile ilgili iptal veya iade durumlarında müşteriler tekrar kampanyadan yararlanamayacaklardır. Kampanya koşulları ile ilgili tüm sorular ve talepler, Akbank A.Ş. ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. kayıtlarına göre çözümlenecektir. Kampanya, başka bir kampanya ile birleştirilemez ve Akbank T.A.Ş. ile CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., kampanyayı durdurma, sonlandırma veya kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutarlar. Kampanya dahilinde, alkollü içecekler, tütün mamulleri, şans oyunları, hediye kartları, kuyum alışverişleri ve GSM TL/E-PIN yüklemeleri kampanya tutarından düşülmeyecektir. Ayrıca, müşterilerin CarrefourSA Online Market uygulaması ve www.carrefoursakart.com üzerinden yaptıkları alışverişler de kampanyaya dahil değildir.CarrefourSA, müşterilerine harika bir fırsat sunuyor! 20 Mart- 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapacakları 200 TL ve üzeri alışverişlerinde, müşterilerimiz tam 200 TL indirim kazanacaklar! Kampanya, sadece belirtilen tarihler arasında geçerli olup, 30 Nisan 2023 tarih ve saat 23:59'da indirim kodunun kullanım süresi sona erecektir. Bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez ve indirim tutarı karşılığında para iadesi yapılmaz. Ayrıca, iptal veya iade durumlarında kampanyadan tekrar yararlanılamayacaktır. Müşterilerimizin kampanyadan faydalanmak için, alışverişlerinde 200 TL ve üzeri harcama yapmaları yeterlidir.