Mutfak alışverişini Carrefour'dan yapanlara müjde! Alışverişiniz bedavaya gelecek: Tek bir tıkla 200 TL faturadan düşecek!

Size harika bir fırsat, Akbank tarafından sunuluyor. Akbank mobil uygulamasına giriş yaparak, davet kodunuzu kullanarak müşteri olun ve alışverişlerinizde büyük indirimlerden faydalanın. Akbank, CarrefourSA'da yapacağınız harcamalarınıza 200 TL'lik indirim sunacak. Akbank müşterisi olan herkes bu kampanyadan yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanabilmek için yapacağınız işlem ise çok basit. Kampanyanın detaylarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...
CARREFOURSA'DA 200 TL İNDİRİM
Kampanyamızın şartları oldukça basit. Müşterilerimiz kampanya kapsamında bir kodu sadece bir kez kullanabilirler. Alışveriş sırasında kasalarda ayrıca bir kod kullanmanıza gerek yoktur. Kazandığınız indirim kodu, "1010CARREFOURSA200" davet kodu ile Akbank'a kaydınızı tamamladıktan sonra, SMS yoluyla size gönderilecektir. Bu fırsatı kaçırmayın ve hemen Akbank mobil uygulamasına giriş yaparak, davet kodunuzu kullanarak müşteri olun. Büyük indirimler sizi bekliyor!
İŞTE KAMPANYANIN DETAYLARI
KAMPANYA SÜRESİ DUYURULDU
CarrefourSA, müşterilerine harika bir fırsat sunuyor! 20 Mart- 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapacakları 200 TL ve üzeri alışverişlerinde, müşterilerimiz tam 200 TL indirim kazanacaklar! Kampanya, sadece belirtilen tarihler arasında geçerli olup, 30 Nisan 2023 tarih ve saat 23:59'da indirim kodunun kullanım süresi sona erecektir. Bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez ve indirim tutarı karşılığında para iadesi yapılmaz. Ayrıca, iptal veya iade durumlarında kampanyadan tekrar yararlanılamayacaktır. Müşterilerimizin kampanyadan faydalanmak için, alışverişlerinde 200 TL ve üzeri harcama yapmaları yeterlidir.