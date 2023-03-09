Mutfak alışverişini Migros'tan yapanlar dikkat! Büyük kampanya duyuruldu: 80 TL iade edilecek

Migros marketlerinden yapacağınız alışverişlerde, bankaların devam eden kampanyaları kapsamında sunulan indirim fırsatlarına bir yenisi daha eklendi. Migros tarafından yapılan açıklamada, 80 TL'ye kadar anında indirim sağlayacak bir kampanyanın devam ettiği duyuruldu. Bu fırsattan yararlanmak için kampanya şartlarını yerine getirmeniz yeterli. Ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz.
Son yıllarda gıda ve temel hijyen ürünlerinin fiyatlarındaki artış, market kampanyalarının önemini artırmıştır. Bu durumda, marketler indirimleri arttırmak için bankalarla iş birliği yapmaktadır. HSBC, Migros marketleriyle yaptığı iş birliğiyle Mart ayı boyunca yapılacak alışverişlerde müşterilerine 80 TL anında indirim sağlayacak bir kampanya düzenliyor. HSBC, kampanya koşullarını açıklarken, kampanyaya nasıl katılınacağı hakkında bilgi veriyor. İşte HSBC'nin Migros market kampanyasının detayları... HSBC, yeni bir market alışverişi kampanyası ile müşterilerine avantaj sağlıyor. Migros Sanal Market üzerinden yapılan alışverişlerin kampanyaya dahil olduğunu bildiren HSBC, online alışverişlere özel indirim sunuyor. Kampanya kapsamında tek seferde yapılacak ilk 500 TL ve üzeri alışverişlerde, HSBC Mastercard logolu kredi kartı ile Masterpass'e kayıt edilerek ödeme yapıldığında, müşterilere anında 80 TL indirim sağlanıyor. Kampanya 6 Mart 2023'te başlayıp, son geçerlilik tarihi olarak 31 Mart 2023 tarihinde sona erecektir.