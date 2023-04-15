Mutfak masrafına enflasyon desteği! Milyonlarca kişiye 600 TL mutfak ayrdımı yapılacak: Hemen başvuru yapılması gerekiyor! Son günü kaçıran alamayacak

Market fiyatlarının artmasıyla birlikte alım gücünün düşmesi, indirim ve kampanyaların daha da önem kazandığı bir dönemdeyiz. İş Bankası, Ramazan ayı için müşterilerine gıda harcamalarında ekstra kazanç sağlayacak bir kampanya sunuyor. Kampanyaya İşCep üzerinden katılanlar, sadece bankamatik kartıyla yapacakları standart alışverişlerinde 600 TL'ye kadar MaxiPuan kazanabilir ve bir sonraki alışverişlerinde kullanabilirler. Eğer İş Bankası Bankamatik kartınız yoksa, hemen müşteri olup kartınızı edinebilirsiniz. Detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.
600 TL DEĞERİNDE MAXİPUAN HEDİYE
İş Bankası, bir kampanya düzenliyor ve bu kampanyadan faydalanmak isteyenler İşCep mobil uygulamasına giriş yaparak "Kampanyalar" bölümünde ilgili kategoriye gitmeli ve "Katıl" butonuna tıklamalıdır. Kampanyaya katılanlar, 30 Nisan'a kadar market harcamaları yaparak tam 600 TL MaxiPuan kazanabilirler.
KAMPANYA KOŞULLARI NELER?
İş Bankası, Maximum Kart, İş Bankası Bankamatik Kartı ve Bireysel kredi
Kartı kullanıcılarına özel bir kampanya sunmaktadır. Ticari Kart sahipleri kampanyadan faydalanamazlar. 30 Nisan tarihine kadar market harcamaları yaparak 600 TL'ye kadar MaxiPuan kazanabilirsiniz. MaxiPuanlar, 4 Mayıs'ta karta yüklenecektir. Ayrıca, 30 Haziran tarihine kadar 600 TL'ye kadar MaxiPuan harcaması Maximil puan olarak kullanılabilir.
İŞ BANKASI DESTEK KARTI NEDİR?
İş Bankası'nın Destek Kartı, başvuru yapanlara sivil toplum kuruluşlarına destek olma fırsatı sunmaktadır. Kart sahipleri, 1000 TL'ye kadar Pazarama MaxiPuan kampanyasından yararlanabilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarına destek olan kart başvurusu yapanlara kampanya hemen tanımlanmaktadır. Ancak kampanya, bir günde iki veya daha fazla harcama için geçerli değildir. Kampanya kapsamında 1000 TL'lik MaxiPuan asıl kart sahibine yüklenmektedir.