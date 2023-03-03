Finans
03 Mart 2023 - 18:00

Mutfak tüpü fiyatları alevlendi! Öyle bir zam geldi ki: Ocakların ateşi söndü!

1 Mart 2023 tarihinden itibaren tüp fiyatları güncellendi. Gelen zamlarla birlikte vatandaşı zor günler bekliyor. Aygaz, Milangaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarını sizler için hazırladık ve haberimizde yer verdik. İşte güncel tüp fiyatları...

Finans
03 Mart 2023 - 18:00
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Mutfak tüpü fiyatları alevlendi! Öyle bir zam geldi ki: Ocakların ateşi söndü!
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1 Mart 2023 tarihinden itibaren tüp fiyatlarında değişim gerçekleşti. Güncellenen fiyatlar sonrasında son durumu sizler için haberimizde yer verdik.

Enflasyon ve artan akaryakıt fiyatları nedeniyle en çok artış gösteren ürünlerin başında olurken, artan tüp fiyatları birçok vatandaşı geçim derdine düşürdü.



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Tüp fiyatlarında ki artışlardan sonra gıda fiyatlarında da zamlar peş peşe gelmeye devam etti. İnsanlar mutfağında ne yemek pişireceğim derdini düşünürken yeni yılda sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.

1 MART GÜNCEL TÜP FİYATLARI

-Aygaz tüp fiyatları;

12 Kg. Tombul Ev Tüpü 370 TL

12 Kg. Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL

Aygaz Maksi Tombul 375 TL

Aygaz Mini 79 TL

Milangaz tüp fiyatları;

12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 TL

2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 TL

12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 TL

24 kg Ticari Tüp fiyatı 728 TL

İpragaz tüp fiyatları;

Piknik Tüpü 2 kg 71 TL

Ev Tüpü 12 kg 360 TL

Ticari Tüp 24 kg 727 TL

Sanayi Tüpü 45 kg 1349 TL

Propan Tüpü 45 kg 1473 TL

Bizimgaz tüp fiyatları;

2 kg Piknik Tüpü 71 TL

12 kg Ev Tüpü 360 TL

24 kg Ticari Tüp 727 TL

45 kg Sanayi Tüpü 1349 TL

45 kg Sanayi Tüpü (Propan) 1473 TL

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Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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