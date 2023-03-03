Mutfak tüpü fiyatları alevlendi! Öyle bir zam geldi ki: Ocakların ateşi söndü!













1 MART GÜNCEL TÜP FİYATLARI

1 Mart 2023 tarihinden itibaren tüp fiyatlarında değişim gerçekleşti. Güncellenen fiyatlar sonrasında son durumu sizler için haberimizde yer verdik. Enflasyon ve artan akaryakıt fiyatları nedeniyle en çok artış gösteren ürünlerin başında olurken, artan tüp fiyatları birçok vatandaşı geçim derdine düşürdü.Tüp fiyatlarında ki artışlardan sonra gıda fiyatlarında da zamlar peş peşe gelmeye devam etti. İnsanlar mutfağında ne yemek pişireceğim derdini düşünürken yeni yılda sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.-Aygaz tüp fiyatları; 12 Kg. Tombul Ev Tüpü 370 TL 12 Kg. Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL Aygaz Maksi Tombul 375 TL Aygaz Mini 79 TL Milangaz tüp fiyatları; 12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 TL 2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 TL 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 TL 24 kg Ticari Tüp fiyatı 728 TL İpragaz tüp fiyatları; Piknik Tüpü 2 kg 71 TL Ev Tüpü 12 kg 360 TL Ticari Tüp 24 kg 727 TL Sanayi Tüpü 45 kg 1349 TL Propan Tüpü 45 kg 1473 TL Bizimgaz tüp fiyatları; 2 kg Piknik Tüpü 71 TL 12 kg Ev Tüpü 360 TL 24 kg Ticari Tüp 727 TL 45 kg Sanayi Tüpü 1349 TL 45 kg Sanayi Tüpü (Propan) 1473 TL