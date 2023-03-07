Mutfak tüpü fiyatları cepleri yaktı! Yeni zam ocaklara alev aldırdı: İşte güncel tüp fiyatları







GÜNCEL MUTFAK TÜPÜ FİYATLARI







Neredeyse günden güne zamlanan tüp fiyatlarının güncel hali vatandaşı şaşırtmaya devam ediyor. Peki güncel olarak mutfak tüpü fiyatları ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.5 Mart tarihinde güncel olarak mutfak tüpü fiyatları markalarına göre şu şekilde;-Aygaz marka 12 kg tombul ev tüpü 370 TL, 12 kilogram mini valfli uzun tüp 370 TL, maksi tombul tüp 375 TL, mini tüp 79 TL -Milangaz marka 12 kilogram uzun vanalı ev tüpü 361.50 TL, 2 kilogram piknik tüpü 70.50 TL, 12 kilogram tombul ev tüpü 361.50 TL, 24 kilogram ticari tüp 728 TL -İpragaz marka 2 kilogram piknik tüpü 71 TL, 12 kilogram ev tüpü 360 TL, 24 kilogram ticari tüp 727 TL, 45 kilogram sanayi tüpü 1.349 TL, 45 kilogram propan tüp 1.47 TL -Bizimgaz marka 2 kilogram piknik tüpü 71 TL, 12 kilogram ev tüpü 360 TL, 24 kilogram ticari tüp 727 TL, 45 kilogram sanayi tüpü 1.349 TL, 45 kilogram sanayi tüpü 1.473 TL