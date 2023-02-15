Mutfak tüpünde bu kez indirim! O tarihe kadar başvuran 40 TL ucuza alacak! İşte indirim yapan o firma!







TURKCELL müşterilerine yerli tüp 320 TL

TURKCELL US Uygulamasından Şifre







Banka sponsorluğunda alışveriş kampanyalarının yanı sıra birçok marka sponsorluğunda alışveriş kampanyaları da mevcuttur. Bu konuda iç giyim markalarından tüp perakendecilerine kadar pek çok marka müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için birbiriyle yarışıyor. Bu markalardan biri olan İpragaz, Şubat ayı kampanyası ile tüketicilere ulaşmıştır.Son zamanların en karlı gruplarından biri olan Tubes, vatandaşların cebini doldurmaya başladı. Artan maliyetler ve enerji fiyatları, tüp fiyatlarındaki artışların müşterilerin cebine girmemesi için tüp markalarını bir dizi kampanya düzenlemeye sevk etti. İşte İplagas ve Turkcell işbirliğinin detayları...Müşterilerine yeni bir promosyon sunan İplagas ve Türksel iş birliğiyle 21 Şubat 2023 23:59'a kadar şifreli 12 kg'lık yerli şişenin 320 TL'den satışa sunulacağı açıklandı. Sadece Turkcell müşterilerine özel kampanya hakkında bilgilendirmenin yanı sıra İpragaz ve Turkcell işbirliği ile kampanya kapsamında şifre alabileceğiniz uygulama da duyurulmuştur.Kampanyadan faydalanmak için Turkcell Bizce uygulamasından şifre talebinde bulunmanız gerektiğini lütfen unutmayınız. İplagaz ve Turkcell işbirliği, şifrelerin SMS yoluyla da alınabileceğini göstermiştir. Şifresini SMS ile almak isteyen Turkcell müşterilerinin "IPRAGAZ" yazıp 2263'e göndermeleri gerekmektedir.Ayrıca kampanya çerçevesinde bazı şartlar belirleyen Iplagas ve Turksel işbirliğiyle bu kampanyanın koşulları hakkında bilgi verildi. Bu konuda İplagas-Türksel iş birliği, işyeri abonelerinin kampanyadan yararlanamayacağını, sadece katılımcı iş yerlerinden alınan tüplerin geçerli olacağını bildirdi.Bu arada Iplagas ve Turkcell tarafından açıklanan bir diğer kriter de kampanya kullanım sıklığı oldu. Hattın kampanyadan 45 günde bir yararlanabileceğini kaydeden İplagaz-Turkeycell işbirliği, bu süre bitene kadar yeni şifre kullanılamayacağını vurguladı. Bu kampanyanın diğer kampanyalarla birleştirilmesine izin vermeyen İpragaz ve Turkcell işbirliğiyle kampanya ayda 100.000 katılımcı ile sınırlandırılmıştır.