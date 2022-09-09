EKONOMİ
09 Eylül 2022 - 14:05

Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi

Mutfak tüpüne son zamanlarda gelen zamlar vatandaşları zor duruma sokarken yüzde 147'ye kadar yapılan zamlar sonra tüp fiyatlarına indirim kararı alındı. 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi.

EKONOMİ
09 Eylül 2022 - 14:05
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Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi


Vatandaşlar, Ağustos ayı başlarında mutfak tüpüne önemli bir artış verildiğinde ne yapacaklarını şaşırdılar. Gelen büyük tepkilerden dolayı tüp fiyatlarında indirime gidildi.

Mutfak tüpünde dev indirim

Mutfak tüpü fiyatlarında dev indirim!



Mutfak tüplerinde 2021 yılından bu yana toplam yüzde 147 oranında bir artış uygulandı. Mutfak tüplerine gelen zamlar vatandaşları kara kara düşündürürken gelen indirim müjdesi yüzleri biraz da olsa güldürdü.

12 KG'lık mutfak tüpünün 38 TL birden düşmesi halkın bir süre daha rahatlamasını sağlarken indirimlerin devam edip etmeyeceği de pek çok kişi için merak konusu oldu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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