Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi







Mutfak tüpü fiyatlarında dev indirim!







Vatandaşlar, Ağustos ayı başlarında mutfak tüpüne önemli bir artış verildiğinde ne yapacaklarını şaşırdılar. Gelen büyük tepkilerden dolayı tüp fiyatlarında indirime gidildi.Mutfak tüplerinde 2021 yılından bu yana toplam yüzde 147 oranında bir artış uygulandı. Mutfak tüplerine gelen zamlar vatandaşları kara kara düşündürürken gelen indirim müjdesi yüzleri biraz da olsa güldürdü. 12 KG'lık mutfak tüpünün 38 TL birden düşmesi halkın bir süre daha rahatlamasını sağlarken indirimlerin devam edip etmeyeceği de pek çok kişi için merak konusu oldu.