Sosyal medya üzerinden gündeme gelen optik illüzyon testleri düzenli olarak uygulanırken bilişsel yeteneklerini ve gözlem becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Bu defa herkesin zorlandı test kafaları karıştırdı. Bilişsel, fizyolojik ve gerçek görsel yanılsamalar, üç çeşit optik yanılsamadır. Sonuca başarılı olarak varmak için çeşitli yöntemler aranıyor. İşte gizli ananası bulmak için gizli kısımları kontrol edin.
YAŞAM
04 Mart 2023 - 18:45
Mutfakta gizlenmiş ananası bulanlardan zeka fışkırıyor! 7 saniyede bulabilenin IQ oranını söylüyoruz!
Optik illüzyon testleri son dönemlerde gündeme gelmeye devam ederken renkli ve gayet düzenli mutfakta kayıp bir ananasın bulunması isteniyor. Ananası bulmak için 8 saniye süre verildi. Gözlem becerilerini ve zekanızı test etmek için harekete geçin. 8 saniye içerisinde mutfaktaki ananası bulanlar dahi kabul edildi.
YAŞAM
04 Mart 2023 - 18:45